Первый MacBook на ARM появится раньше, чем ожидалось

Как сообщает Bloomberg, первый MacBook на ARM может выйти раньше, чем ожидалось. По новым данным, компания Apple проведет официальную презентацию уже в ноябре и переход на новую архитектуру де-факто стартует еще в 2020.

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Недавно в Bloomberg опубликовали много интересной информации о будущих iPhone с поддержкой 5G, но в тексте также упоминались и будущие ноутбуки MacBook на ARM. Если верить этим данным, Apple проведет еще одно мероприятие в ноябре, где покажет первые MacBook на ARM. То есть, планомерный отказ Apple от платформы Intel x86 может стартовать раньше назначенного времени и горячо ожидаемые новинки окажутся в руках пользователей уже к концу 2020.

Судя по предварительным утечкам, фирменный ARM-процессор от Apple будет содержать 12 ядер и будет производится по 5-нм техпроцессу. Интересно будет посмотреть как он покажет себя в сравнении с ноутбуками на чипах Intel. Согласно предварительным тестам набора для разработчиков (Mac Mini с A12Z), в нативных приложениях процессор от Apple вполне конкурентоспособен.

Однако, при использовании эмулятора Rosetta (необходим для запуска приложений x86) производительность снижается вплоть до 50%. Одним словом, на первое время - пока разработчики не портируют основные необходимые приложения с x86 на ARM - успех новых MacBook будет целиком зависеть от успешности реализации Rosetta и ее производительности.