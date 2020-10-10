Первый MacBook на ARM появится раньше, чем ожидалось
Недавно в Bloomberg опубликовали много интересной информации о будущих iPhone с поддержкой 5G, но в тексте также упоминались и будущие ноутбуки MacBook на ARM. Если верить этим данным, Apple проведет еще одно мероприятие в ноябре, где покажет первые MacBook на ARM. То есть, планомерный отказ Apple от платформы Intel x86 может стартовать раньше назначенного времени и горячо ожидаемые новинки окажутся в руках пользователей уже к концу 2020.
Судя по предварительным утечкам, фирменный ARM-процессор от Apple будет содержать 12 ядер и будет производится по 5-нм техпроцессу. Интересно будет посмотреть как он покажет себя в сравнении с ноутбуками на чипах Intel. Согласно предварительным тестам набора для разработчиков (Mac Mini с A12Z), в нативных приложениях процессор от Apple вполне конкурентоспособен.
Однако, при использовании эмулятора Rosetta (необходим для запуска приложений x86) производительность снижается вплоть до 50%. Одним словом, на первое время - пока разработчики не портируют основные необходимые приложения с x86 на ARM - успех новых MacBook будет целиком зависеть от успешности реализации Rosetta и ее производительности.