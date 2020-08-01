12-дюймовый MacBook вернут к жизни: Процессор A14X Bionic, до 20 часов работы, до 16 ГБ RAM

Слухи о будущих ноутбуках и компьютерах Apple с процессорами архитектуры ARM продолжают набирать обороты. Один из источников утверждает, что первее всех "кремний Apple" получит обновлённый 12-дюймовый MacBook, последнее издание которого сняли с производства в 2018 году. Новинка будет иметь до 16 ГБ оперативной памяти и накопитель до 1 ТБ, а также веб-камеру 720p и клавиатуру "бабочка" четвёртого поколения. Ожидаемое время работы: 15-20 часов!

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Прошло несколько дней с тех пор, как на учётной записи @komiya_kj были выложены сведения о дате выпуска, характеристиках и цене первого MacBook с аппаратной платформой Apple. Если верить этим данным, новинка будет запущена в продажу 27 октября. Вместе с ней в свет может выйти и новый MB Pro 13, тоже на процессоре от Apple. Скорее всего, цена последнего не опустится ниже тысячи долларов США ни при каком условии, но вот MacBook, предположительно, могут продавать за $799. Конечно, речь идёт о базовой комплектации.

Но вернёмся к MacBook. Согласно слухам, он будет иметь уже знакомый нам экран Retina (2304x1440, возможно, с поддержкой TrueTone?) и пассивно охлаждаемый процессор A14X в паре с 8 ГБ или 16 ГБ памяти LPDDR4 или LPDDR4x. Постоянной памяти у него должно быть 256, 512 или 1024 ГБ. Время работы должно составить вплоть до 20 часов.

Вес, как и у не выпускаемой с 2018 года модели-предшественницы на процессоре Intel, должен быть менее килограмма. Ноутбук, предположительно, будет иметь единственный порт USB C (зарядка, DisplayPort) и клавиатуру с переключателями-бабочками в четвёртом поколении.

Даже если учесть, что американская цена в 799 долларов для российского потребителя транслируется в примерно 70 тысяч рублей, новый 12-дюймовый MacBook всё равно может оказаться одним из самых доступных ноутбуков Apple за недавнюю историю компании. Вопрос производительности процессоров Apple в условиях настольной ОС и программ x86, запускаемых в режиме эмуляции, остаётся открытым, однако вряд ли производительность будет ниже предшествующих 12-дюймовых MacBook, в которых двухъядерный процессор Intel после нескольких минут серьёзной нагрузки начинал вместо 250 очков CB R15 давать менее 100.