NVIDIA может приобрести корпорацию ARM: Называют цифры в 30-40 миллиардов долларов

В сделке могут быть задействованы и деньги, и акции - но одобрят ли её регуляторы, в том числе антимонополисты США?

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Считанные дни назад появились слухи о возможной продаже корпорации ARM, которая не слишком давно перешла из британских рук в японские, американскому владельцу. А теперь выясняется, что переговоры чуть ли не близки с завершению - и, если сделка состоится, у Apple, Huawei, Samsung, Qualcomm, да вообще - у очень многих компаний могут возникнуть проблемы. Например, компания Nvidia легко сможет поднять лицензионные отчисления за использование разработок, основанных на теперь уже принадлежащих ей патентах. За правдивость слухов говорит интерес к ним таких крупных изданий, как, например, Bloomberg.

SoftBank, японская корпорация с очень разнообразными активами, в 2016 году заплатила за ARM около 32 миллиардов американских долларов. С тех пор стоимость однозначно должна была увеличиться. Сделка может стать крупнейшей в мире полупроводников за всё время существования этого мира, но пока ещё ничего не решено. ARM может просто устроить крупное IPO, что-то такое и ожидалось до нынешнего момента.

Большой вклад в развитие этой истории могут внести антимонополисты. Ведь в случае успеха Nvidia получит очень большое преимущество перед компаниями-конкурентами. А ведь всё это происходит в тот самый момент, когда Qualcomm выпускает всё больше процессоров, способных конкурировать с Intel и AMD за счёт эмуляции инструкций x86, и точно такой же ход собирается сделать Apple в своих будущих Mac и MacBook.