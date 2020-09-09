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Предполагаемые характеристики Nvidia GeForce RTX 3060 Super/Ti: чип GA104, 4864 ядра и 8 ГБ видеопамяти GDDR6

Вполне вероятно, референсная RTX 3060 и RTX 3060 Super/Ti унаследует дизайн RTX 3070 (Изображение: NVIDIA)
Вполне вероятно, референсная RTX 3060 и RTX 3060 Super/Ti унаследует дизайн RTX 3070 (Изображение: NVIDIA)
Согласно имеющимся в Сети утечкам, Nvidia планирует выпустить RTX 3060 уже в ноябре, причем в двух версиях: Ti и Super. Теперь же появились новые подробности о характеристиках Super-варианта.
Alex Alderson,
Geforce игры компьютеры слухи

Шум вокруг новопредставленных компанией Nvidia видеокарт RTX 3070, RTX 3080 и RTX 3090 еще не улегся, а в Сети уже вовсю обсуждают RTX 3060, которая, по слухам, находится в разработке. Предварительные утечки указывают на официальный релиз видеокарты в ноябре текущего года, но на ресурсе Videocardz публиковалась информация сразу о двух версиях RTX 3060.

Так, RTX 3060 станет самой младшей в линейке RTX 30 и, как полагают на Videocardz, получит она чип GA106. На ступень выше будет RTX 3060 Ti или RTX 3060 Super (точное название пока неизвестно). Пользователь Twitter под ником @kopite7kimi предоставил некоторую информацию о технических характеристиках грядущей модели.

В утечке утверждается, что Nvidia будет выпускать RTX 3060 Super/Ti с чипами GA104, в то время как у RTX 3060 будет использоваться чип GA106. На данный момент GA104 используется в RTX 3070, но RTX 3060 Super/Ti получит урезанную его версию GA104-200. Пользователь @kopite7kimi также сообщает, что RTX 3060 SUPER/Ti получит 4864 CUDA-ядер - это на 1000 меньше, чем у RTX 3070. Объем видеопамяти будет составлять 8 ГБ GDDR6.

Есть также догадки, что две версии RTX 3060 могут могут оказаться не последними новинками в линейке RTX 30. Вполне вероятно появление RTX 3080 Ti с 12/16 ГБ GDDR6X, а также дополнительной версии RTX 3080 с 20 ГБ видеопамяти. Листинг компании Lenovo указывает на существование RTX 3070 Ti и RTX 3070 Super.

Если все упомянутые данные подтвердятся, то Nvidia придется конкретно попотеть до самого нового года, выпуская новые видеокарты.

Источник(и)

@kopite7kimi и Videocardz

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> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2020 09 > Предполагаемые характеристики Nvidia GeForce RTX 3060 Super/Ti: чип GA104, 4864 ядра и 8 ГБ видеопамяти GDDR6
Alex Alderson, 2020-09- 9 (Update: 2020-09- 9)
Alex Alderson
Editor of the original article: Alex Alderson - News Editor - @aldersonaj

 