Notebookcheck

Nvidia представила профессиональные видеокарты RTX A6000 и A40 на архитектуре Ampere

Nvidia RTX A6000 (Изображение: NVIDIA)
Nvidia RTX A6000 (Изображение: NVIDIA)
Модели RTX A6000 и A40 были презентованы в качестве флагманских решений для разработки цифрового контента, дата-центров и применения в инженерной области. Новые видеокарты основаны на архитектуре Ampere и получили тензорные, RT- и CUDA-ядра нового поколения. По части производительности новинки превосходят своих предшественников из линейки Quadro.
Deirdre O'Donnell, 🇺🇸
бизнес Monitor Software хранение данных рабочие станции

Nvidia представила новые профессиональные видеокарты из линейки RTX. Как и сообщалось в утечках, одной из новинок стала RTX A6000, а в дополнение к ней производитель представил A40, появления которой никто не ожидал. Объем видеопамяти у обеих видеокарт монструозный - 48 ГБ GDDR6.

Обе видеокарты обладают графическими процессорами, построенными на 8-нанометровой архитектуре Ampere. В Nvidia сообщают, что ускорители получили новые CUDA-ядра, а также RT-ядра второго поколения и тензорные ядра третьего поколения. Производительность FP32 у таких ядер возросла в два раза, а производительность при трассировке лучей возросла в пять раз (в сравнении с предыдущим поколением видеокарт).

Несмотря на принадлежность к профессиональному классу, новые видеокарты не принадлежат к линейке Quadro. В то же время, среди поддерживаемых технологий значится целый ряд с упомянутой приставкой в названии: NVIDIA Quadro Virtual Data Center Workstation, NVIDIA Virtual Compute Server, Quadro Sync и NVIDIA GRID.

Подробные характеристики новых видеокарт пока не раскрываются: к примеру, для A40 указана пропускная способность памяти в 696 ГБ/с, но для A6000 этот параметр вовсе не указан. Пока что Nvidia сообщает только о том, что энергопотребление A6000 и A40 будет составлять 300 Вт; указано также количество видеовыходов DisplayPort: 4 штуки у старшей и 3 у младшей модели.

Как ни странно, для дополнительного питания видеокарт используется стандартный 8-контактный разъем. Кроме того, обе новинки получили разъем NVLINK: можно подключить до двух таких видеокарт в одной системе, доведя общий объем видеопамяти до 96 ГБ. RTX A6000 уже доступна крупным производителям ПК/ноутбуков - Dell, Lenovo и HP - которые уже готовятся выпустить новые рабочие станции на основе презентованных видеокарт. В то же время, A40 будет поставляться производителям серверных решений - Fujitsu, Dell и Cisco.

Рабочие станции на основе новых видеокарты выйдут в продажу в 2021 году, однако все желающие смогут приобрести A6000 уже с середины декабря 2020.

Nvidia RTX A40 (Изображение: NVIDIA)
Nvidia RTX A40 (Изображение: NVIDIA)

Источник(и)

NVIDIA

Ещё по теме

Nvidia Advanced Optimus появится в ноутбуках Eluktronics (Изображение: Eluktronics)
Ноутбуки с Nvidia Advanced Optimus уже рядом - Eluktronics первыми выпустят совместимую модель 18/09/2020
Nvidia MX450 заметно превосходит MX350 (Изображение: NVIDIA)
Nvidia GeForce MX450 оказалась на 33.5% производительнее MX350 в играх 11/09/2020
RTX 3080 Founders Edition получила... перевернутую восьмерку в названии (Изображение: Digital Foundry)
Nvidia GeForce RTX 3080 Founders Edition может серьезно расстроить перфекционистов 11/09/2020
Вполне вероятно, референсная RTX 3060 и RTX 3060 Super/Ti унаследует дизайн RTX 3070 (Изображение: NVIDIA)
Предполагаемые характеристики Nvidia GeForce RTX 3060 Super/Ti: чип GA104, 4864 ядра и 8 ГБ видеопамяти GDDR6 09/09/2020
Список конфигураций T15g Gen 1 (Изображение: Lenovo)
Игровой ThinkPad? Lenovo работает над ThinkPad T15g Gen 1 c Nvidia RTX 07/09/2020
'
Please share our article, every link counts!
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2020 10 > Nvidia представила профессиональные видеокарты RTX A6000 и A40 на архитектуре Ampere
Deirdre O'Donnell, 2020-10- 7 (Update: 2020-10- 7)
Deirdre O'Donnell
Editor of the original article: Deirdre O'Donnell - Editor

 