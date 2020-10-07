Nvidia представила профессиональные видеокарты RTX A6000 и A40 на архитектуре Ampere
Nvidia представила новые профессиональные видеокарты из линейки RTX. Как и сообщалось в утечках, одной из новинок стала RTX A6000, а в дополнение к ней производитель представил A40, появления которой никто не ожидал. Объем видеопамяти у обеих видеокарт монструозный - 48 ГБ GDDR6.
Обе видеокарты обладают графическими процессорами, построенными на 8-нанометровой архитектуре Ampere. В Nvidia сообщают, что ускорители получили новые CUDA-ядра, а также RT-ядра второго поколения и тензорные ядра третьего поколения. Производительность FP32 у таких ядер возросла в два раза, а производительность при трассировке лучей возросла в пять раз (в сравнении с предыдущим поколением видеокарт).
Несмотря на принадлежность к профессиональному классу, новые видеокарты не принадлежат к линейке Quadro. В то же время, среди поддерживаемых технологий значится целый ряд с упомянутой приставкой в названии: NVIDIA Quadro Virtual Data Center Workstation, NVIDIA Virtual Compute Server, Quadro Sync и NVIDIA GRID.
Подробные характеристики новых видеокарт пока не раскрываются: к примеру, для A40 указана пропускная способность памяти в 696 ГБ/с, но для A6000 этот параметр вовсе не указан. Пока что Nvidia сообщает только о том, что энергопотребление A6000 и A40 будет составлять 300 Вт; указано также количество видеовыходов DisplayPort: 4 штуки у старшей и 3 у младшей модели.
Как ни странно, для дополнительного питания видеокарт используется стандартный 8-контактный разъем. Кроме того, обе новинки получили разъем NVLINK: можно подключить до двух таких видеокарт в одной системе, доведя общий объем видеопамяти до 96 ГБ. RTX A6000 уже доступна крупным производителям ПК/ноутбуков - Dell, Lenovo и HP - которые уже готовятся выпустить новые рабочие станции на основе презентованных видеокарт. В то же время, A40 будет поставляться производителям серверных решений - Fujitsu, Dell и Cisco.
Рабочие станции на основе новых видеокарты выйдут в продажу в 2021 году, однако все желающие смогут приобрести A6000 уже с середины декабря 2020.