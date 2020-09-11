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Nvidia GeForce RTX 3080 Founders Edition может серьезно расстроить перфекционистов

RTX 3080 Founders Edition получила... перевернутую восьмерку в названии (Изображение: Digital Foundry)
RTX 3080 Founders Edition получила... перевернутую восьмерку в названии (Изображение: Digital Foundry)
Nvidia заслуживает овации за проделанную работу над новыми видеокартами, но у GeForce RTX 3080 выявился один очень необычный косяк, из-за которого самые ярые перфекционисты могут отказаться от покупки.
Alex Alderson,
Geforce игры компьютеры бизнес

Как оказалось, у референсной видеокарты Nvidia RTX 3080 Founders Edition есть одна странная особенность, которую не заметило подавляющее большинство пользователей в Интернете. По какой-то непонятной причине, цифра "8" в названии видеокарты перевернута.

Естественно, это сущая мелочь, но однажды увидев ее, вы уже не можете развидеть, верно? По факту, Nvidia вновь использует тот же шрифт в названиях, что и в линейке RTX 20, однако у RTX 2080 и RTX 2080 Ti восьмерка имеет другой, "правильный" вид.

Пока что неизвестно, ошибочно ли это было сделано или тут есть какая-то логика, но в сабреддитах r/pcmasterrace и r/nvidia уже разгорелись споры по этому поводу. Некоторые пользователи шуточно жаловались на то, что именно неправильная восьмерка в названии остановила их от покупки Founders Edition, но мы совсем не удивимся, если в мире и правда найдутся перфекционисты, что буквально не могут смотреть на такой косяк производителя. Как бы там ни было, их боль не идет ни в какое сравнение с тем, что сейчас испытывают обладатели RTX 2080 Ti (особенно если видеокарта была приобретена относительно недавно).

(Изображение: Videocardz)
(Изображение: r/pcmasterrace)

Источник(и)

Videocardz, r/pcmasterrace, r/nvidia, Digital Foundry - Изображения

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Alex Alderson, 2020-09-11 (Update: 2020-09-11)
Alex Alderson
Editor of the original article: Alex Alderson - News Editor - @aldersonaj

 