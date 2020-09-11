Nvidia GeForce RTX 3080 Founders Edition может серьезно расстроить перфекционистов

Естественно, это сущая мелочь, но однажды увидев ее, вы уже не можете развидеть, верно? По факту, Nvidia вновь использует тот же шрифт в названиях, что и в линейке RTX 20, однако у RTX 2080 и RTX 2080 Ti восьмерка имеет другой, "правильный" вид.

Пока что неизвестно, ошибочно ли это было сделано или тут есть какая-то логика, но в сабреддитах r/pcmasterrace и r/nvidia уже разгорелись споры по этому поводу. Некоторые пользователи шуточно жаловались на то, что именно неправильная восьмерка в названии остановила их от покупки Founders Edition, но мы совсем не удивимся, если в мире и правда найдутся перфекционисты, что буквально не могут смотреть на такой косяк производителя. Как бы там ни было, их боль не идет ни в какое сравнение с тем, что сейчас испытывают обладатели RTX 2080 Ti (особенно если видеокарта была приобретена относительно недавно).