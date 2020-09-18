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Ноутбуки с Nvidia Advanced Optimus уже рядом - Eluktronics первыми выпустят совместимую модель

Nvidia Advanced Optimus появится в ноутбуках Eluktronics (Изображение: Eluktronics)
Nvidia Advanced Optimus появится в ноутбуках Eluktronics (Изображение: Eluktronics)
Компания Eluktronics надеется ускорить распространение технологии Nvidia Advanced Optimus. Первыми ее получат модели MECH-15 и MAX-15, которые основываются на новом процессоре Intel Core i7-10870H и поступят в продажу через несколько месяцев.
Allen Ngo, 🇺🇸
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Ранее сообщалось, что первыми технологию Nvidia Advanced Optimus получат ноутбуки Lenovo Legion 5i и Legion 7i. Напомним, что по сути данная техническая инновация позволит получать все преимущества G-Sync и Optimus одновременно, причем без какого-либо негативного влияния на производительность. Для сравнения, все существующие ныне ноутбуки поддерживают либо G-Sync либо Optimus, либо позволяют переключаться между ними, для чего требуется перезагрузка системы. При этом, количество моделей с переключателем довольно малое - можно буквально пересчитать их по пальцам. По непонятной причине, упомянутые выше ноутбуки Lenovo вышли в продажу в конфигурациях без поддержки Advanced Optimus.

Тем не менее, теперь все становится интереснее: исполнительный директор компании Eluktronics в своем посте на официальном аккаунте Reddit объявил, что скоро компания выпустит игровые ноутбуки с поддержкой Advanced Optimus: MAX-15 и MECH-15. Обе модели получат 144-Гц панели BOE, видеокарты GeForce RTX 2070 Super и ценники от $1799. Сообщается также, что в данных ноутбуках будет использоваться термопаста Thermal Grizzly Conductonaut, новый процессор Intel Core i7-10870H (пришел на смену Core i7-10875H, который сейчас в дефиците) и оперативная память DDR4-3200.

Задержка выхода ноутбуков с поддержкой Advanced Optimus связана с тем, что для соответствия всем требованиям технологии необходимо соответствие ряду важных условий. Мало того, что требуется специальный чип для бесшовного переключения видеосигнала с разных выходов на материнской плате и специальные дополнительные контроллеры, так еще и дисплеи должны проходить дополнительную сертификацию. Именно из-за таких сложностей внедрение Advanced Optimus неизбежно затягивается, но в любом случае количество моделей с поддержкой G-Sync (для встроенного дисплея) итак довольно мало. Мы пока не можем сказать когда же зашевелятся другие производители, но очень рады видеть, что именно в Eluktronics решили первыми выпустить ноутбуки с поддержкой инновационной технологии.

Подробнее о принципе работы G-Sync и Optimus в ноутбуках вы можете узнать из нашей отдельной статьи на эту тему. О Advanced Optimus пока можно говорить только по презентации Nvidia, так как ни одного ноутбука с поддержкой данной технологии еще не вышло.

Источник(и)

Eluktronics Reddit

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Allen Ngo, 2020-09-18 (Update: 2020-09-18)
Allen Ngo
Editor of the original article: Allen Ngo - US Editor in Chief

 