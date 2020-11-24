Eluktronics выпустила игровые ноутбуки со 165-Гц 2K дисплеями

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В 2020 году многие ноутбуки премиального уровня перешли на 4K дисплеи OLED и IPS типа. Это довольно большой прыжок разрешающей способности по сравнению со стандартными 1080p панелями, которые наиболее распространены в текущих ноутбуках. Цены на модели с 4K панелями также заметно выше: зачастую доплачивать за высокое разрешение приходится $400-500. В качестве промежуточного компромиссного решения выступают 2K дисплеи с разрешением 1440p, но до недавнего времени такие устанавливались только в мониторы для настольных ПК, а среди ноутбуков их не было вовсе. Если верить инсайдерам мобильной индустрии, в ближайшие несколько лет 2K дисплеи станут новым стандартом среди ноутбуков и компания Eluktronics решила стать пионером освоения нового разрешения.



Вполне вероятно, что производители ноутбуков игнорировали 1440p по причине невероятной популярности и распространенности 4K на рынке телевизоров. Однако, проблема в том, что переход с 1080p сразу на 4K для небольших диагоналей мало того что лишен смысла с практической точки зрения, так еще и сильно бьет по автономности и ценнику модели. В итоге, компания Eluktronics первой осмелилась представить ноутбук с 1440p 165-Гц дисплеем от BOE, который удорожает модель всего на $50 по сравнению с конфигурацией с 1080p панелью и практически не влияет на автономность.



Яркость у новой панели достаточно высокая (318 нит), но ее недостаточно для отображения HDR-контента (в будущем планируются более яркие варианты). Другим достоинством выступает высокая частота обновления наряду с малым временем отклика (2.5 мс), что очень понравится геймерам. Кроме того, за доплату всего в $50 пользователи еще и получают шикарный цветовой охват: 100% sRGB и 87% AdobeRGB.



Более высокое разрешение предполагает более высокие требования к видеокарте: в данном случае требуется как минимум RTX 2070, и в случае Eluktronics все конфигурации с 2K дисплеем оснащены данной видеокартой Nvidia. Мобильные версии более мощных видеокарт Nvidia RTX 3000 и AMD RX 6000 должны выйти в начале 2021 года, потому возможно есть смысл не спешить и подождать до указанного времени, чтобы совершить более выгодную покупку. Другой проблемой является масштабирование: если вам по каким-то причинам придется переключиться в 1080p, то картинка на новом дисплее по четкости уступает таковой у обычного 1080p дисплея. Наконец, 2K разрешение негативно сказывается на автономности, но уж точно не так сильно, как в случае 4K дисплеев.



Анонс ноутбуков с 1440p дисплеями других производителей можно ожидать на CES 2021 в январе: возможно мы также увидим там довольно интересные модели на базе AMD. С большой долей вероятности выход мобильных аналогов Ampere и RDNA2 приведет к снижению цен на текущие модели с RTX 2070, что увеличит доступность ноутбуков с 2K дисплеями.