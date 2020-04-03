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Игровые ноутбуки Lenovo Legion 5i и 7i получат поддержку Nvidia Advanced Optimus

Новые Legion 5i и 7i придут на смену существующим Y540 и Y740. (Изображение: Lenovo)
Новые Legion 5i и 7i придут на смену существующим Y540 и Y740. (Изображение: Lenovo)
Legion 7i скорее всего получит Core i7 Comet Lake-H и будет нести на борту одну из видеокарт серии RTX 2000 Super, в то время как Legion 5i получит Core i5 Comet Lake-H и RTX 2060 в топовой конфигурации. Обе модели получат дисплеи с поддержкой G-Sync, а также Nvidia Advanced Optimus.
Bogdan Solca | 03/04/2020
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Последние процессоры Intel Comet Lake-H и обновленные видеокарты Nvidia RTX 2000 Super скоро появятся в грядущих игровых ноутбуках Lenovo Legion 5i и 7i. И хотя полные характеристики будущих моделей не разглашаются, в Lenovo уже говорят о использовании технологии Advanced Optimus, разработанной в сотрудничестве с Nvidia.

Технология Advanced Optimus позволит переключаться между встроенной в процессор графикой и дискретной видеокартой на ходу. В зависимости от текущей нагрузки, система будет выбирать более подходящую видеокарту.

Но самое интересное при этом то, что обе модели будут поддерживать G-Sync (что раньше на системах с Optimus было невозможно), правда о частоте обновления дисплеев пока не сообщалось. Legion 7i явно является старшей моделью и помимо RTX Super будет нести на борту Core i7 и красивую голубую подсветку корпуса. Более доступный 5i получит RTX 2060 в топовой конфигурации и, скорее всего, будет выпускаться только с Core i5.

Если говорить о ценах, то 5i с RTX 2060 будет стоить $999 и придет на смену Legion Y540, в то время как за 7i с RTX 2070 придется отдать $1199. Старшая модель заменит собой Legion Y740.

Legion 7i (Изображение: Lenovo)
Legion 7i (Изображение: Lenovo)
Legion 5i (Изображение: Lenovo)
Legion 5i (Изображение: Lenovo)

Источник(и)

Lenovo

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Bogdan Solca, 2020-04- 3 (Update: 2020-04- 3)

 