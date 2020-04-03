Игровые ноутбуки Lenovo Legion 5i и 7i получат поддержку Nvidia Advanced Optimus
Последние процессоры Intel Comet Lake-H и обновленные видеокарты Nvidia RTX 2000 Super скоро появятся в грядущих игровых ноутбуках Lenovo Legion 5i и 7i. И хотя полные характеристики будущих моделей не разглашаются, в Lenovo уже говорят о использовании технологии Advanced Optimus, разработанной в сотрудничестве с Nvidia.
Технология Advanced Optimus позволит переключаться между встроенной в процессор графикой и дискретной видеокартой на ходу. В зависимости от текущей нагрузки, система будет выбирать более подходящую видеокарту.
Но самое интересное при этом то, что обе модели будут поддерживать G-Sync (что раньше на системах с Optimus было невозможно), правда о частоте обновления дисплеев пока не сообщалось. Legion 7i явно является старшей моделью и помимо RTX Super будет нести на борту Core i7 и красивую голубую подсветку корпуса. Более доступный 5i получит RTX 2060 в топовой конфигурации и, скорее всего, будет выпускаться только с Core i5.
Если говорить о ценах, то 5i с RTX 2060 будет стоить $999 и придет на смену Legion Y540, в то время как за 7i с RTX 2070 придется отдать $1199. Старшая модель заменит собой Legion Y740.