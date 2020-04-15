Lenovo A7 - современный смартфон со съемной батареей
В 2020 году все уже наверняка перестали даже мечтать о смартфоне со съемной задней крышкой, дающей возможность заменить батарею в случае надобности. Тем не менее, новый A7 от Lenovo нарушает традиции последних времен.
Помимо съемной батареи? этот смартфон с 6.09-дюймовым LCD дисплеем удивляет еще и наличием необычного чипсета Unisoc. Этот чип (SC9863) содержит восьмиядерный процессор с архитектурой ARM Cortex A55, половина ядер которого работает на частоте 1.2 ГГц, а вторая половина способна набирать 1.6 ГГц и считается производительной. В состав чипсета также входит графика PowerVR IMG8322.
Unisoc и Lenovo также утверждают, что SC9863 способен обрабатывать картинку с двойной камеры A7 (13+2 МП), а также обладает поддержкой автоматического интеллектуального распознавания 12 различных типов съемки.
Стоимость A7 пока не объявлена, неизвестна и цена батареи. Однако, судя по характеристикам, много выкладывать за этот смартфон не придется. Наконец, пока неизвестно, появится ли эта модель за пределами Китая.
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ITHome via MySmartPrice