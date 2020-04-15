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Lenovo A7 - современный смартфон со съемной батареей

Новый Lenovo A7 (Изображение: Twitter)
Новый Lenovo A7 (Изображение: Twitter)
Lenovo запустила в продажу модель A7 в Китае. Довольно интересным отличием от привычных смартфонов является чипсет компании Unisoc. Вдобавок, данная модель получила съемную батарею на 4000 мАч. Ценник пока не объявлен, но судя по всему модель получилась очень дешевой.
Deirdre O Donnell | 15/04/2020
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В 2020 году все уже наверняка перестали даже мечтать о смартфоне со съемной задней крышкой, дающей возможность заменить батарею в случае надобности. Тем не менее, новый A7 от Lenovo нарушает традиции последних времен.

Помимо съемной батареи? этот смартфон с 6.09-дюймовым LCD дисплеем удивляет еще и наличием необычного чипсета Unisoc. Этот чип (SC9863) содержит восьмиядерный процессор с архитектурой ARM Cortex A55, половина ядер которого работает на частоте 1.2 ГГц, а вторая половина способна набирать 1.6 ГГц и считается производительной. В состав чипсета также входит графика PowerVR IMG8322.

Unisoc и Lenovo также утверждают, что SC9863 способен обрабатывать картинку с  двойной камеры A7 (13+2 МП), а также обладает поддержкой автоматического интеллектуального распознавания 12 различных типов съемки.

Стоимость A7 пока не объявлена, неизвестна и цена батареи. Однако, судя по характеристикам, много выкладывать за этот смартфон не придется. Наконец, пока неизвестно, появится ли эта модель за пределами Китая.

Lenovo A7 выпускается с панелью синего или черного цвета... (Изображение: ITHome)
Lenovo A7 выпускается с панелью синего или черного цвета... (Изображение: ITHome)
... которая снимается! Кто бы знал, что мы снова увидим такое (Изображение: ITHome)
... которая снимается! Кто бы знал, что мы снова увидим такое (Изображение: ITHome)

Источник(и)

ITHome via MySmartPrice

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Deirdre O Donnell, 2020-04-15 (Update: 2020-04-15)
Deirdre O'Donnell
Editor of the original article: Deirdre O'Donnell - Editor

 