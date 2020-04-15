Lenovo A7 - современный смартфон со съемной батареей

Lenovo запустила в продажу модель A7 в Китае. Довольно интересным отличием от привычных смартфонов является чипсет компании Unisoc. Вдобавок, данная модель получила съемную батарею на 4000 мАч. Ценник пока не объявлен, но судя по всему модель получилась очень дешевой.

Обзоры , Новости , ЦП , Графика , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? 5G , аксессуары , AMD , Android , Apple , ARM , Audio , Bay Trail , бизнес , Cannon Lake , таблицы , Chinese Tech , Chromebook , Coffee Lake , Comet Lake , Console , трансформеры , Cryptocurrency , Cyberlaw , выгодно , компьютеры , Fail , Foldable , Gadget , Galaxy Note , Galaxy S , Gamecheck , игры , Geforce , Google Nexus / Pixel , How To , Ice Lake , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Kaby Lake , Kommentar , Lakefield , ноутбуки , Linux / Unix , MacBook , Mini PC , Monitor , MSI , OnePlus , планшетофоны , Project Athena , Renoir , Review Snippet , Rocket Lake , слухи , Ryzen (Zen) , Security , Smart Home , телефоны , умные часы , Software , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , Tiger Lake , сенсорный , Ultrabook , Virtual Reality (VR) / Augmented Reality (AR) , Wearable , Whiskey Lake , Windows , рабочие станции , XPS , Zen 3 (Vermeer) NSFW

В 2020 году все уже наверняка перестали даже мечтать о смартфоне со съемной задней крышкой, дающей возможность заменить батарею в случае надобности. Тем не менее, новый A7 от Lenovo нарушает традиции последних времен.

Помимо съемной батареи? этот смартфон с 6.09-дюймовым LCD дисплеем удивляет еще и наличием необычного чипсета Unisoc. Этот чип (SC9863) содержит восьмиядерный процессор с архитектурой ARM Cortex A55, половина ядер которого работает на частоте 1.2 ГГц, а вторая половина способна набирать 1.6 ГГц и считается производительной. В состав чипсета также входит графика PowerVR IMG8322.

Unisoc и Lenovo также утверждают, что SC9863 способен обрабатывать картинку с двойной камеры A7 (13+2 МП), а также обладает поддержкой автоматического интеллектуального распознавания 12 различных типов съемки.

Стоимость A7 пока не объявлена, неизвестна и цена батареи. Однако, судя по характеристикам, много выкладывать за этот смартфон не придется. Наконец, пока неизвестно, появится ли эта модель за пределами Китая.