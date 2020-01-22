У последних ноутбуков Lenovo ThinkPad наблюдаются проблемы с неисправными контроллерами Thunderbolt

Начиная с 2018 года, большинство ThinkPad имеют в качестве разъема для зарядки только порт USB-C. Безусловно, для пользователей он дает много преимуществ по сравнению с брендовыми разъемами. Однако в последнее время у Lenovo ThinkPad появились некоторые проблемы с разъемами USB-C: они иногда выходят из строя из-за неисправных контроллеров Thunderbolt.

Обзоры , Новости , ЦП , Графика , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? 5G , аксессуары , AMD , Android , Apple , ARM , Audio , Bay Trail , бизнес , Cannon Lake , таблицы , Chinese Tech , Chromebook , Coffee Lake , Comet Lake , Console , трансформеры , Cryptocurrency , Cyberlaw , выгодно , компьютеры , Fail , Gadget , Galaxy Note , Galaxy S , Gamecheck , игры , Geforce , Google Nexus / Pixel , How To , Ice Lake , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Kaby Lake , Lakefield , ноутбуки , Linux / Unix , MacBook , Mini PC , Monitor , MSI , OnePlus , планшетофоны , Project Athena , Renoir , Review Snippet , слухи , Ryzen (Zen) , Security , Smart Home , телефоны , умные часы , Software , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , Tiger Lake , сенсорный , Ultrabook , Virtual Reality (VR) / Augmented Reality (AR) , Wearable , Whiskey Lake , Windows , рабочие станции , XPS NSFW

USB-C - отличный стандарт. Это первый по-настоящему универсальный USB-порт, приближающий светлое будущее, в котором один разъем действительно подойдет для чего угодно, а донглы больше не понадобятся. Одна из лучших особенностей маленького порта – технология USB Power Delivery (PD). Ноутбуки могут заряжать на мощности до 100 Вт через USB-C благодаря PD. Специальные запатентованные порты зарядки становятся ненужными, смартфоны и ноутбуки можно заряжать с помощью одного и того же зарядного устройства. Также USB-C позволяет использовать универсальные пауэрбанки (внешние аккумуляторы). В общем, единый стандарт имеет множество преимуществ.

Lenovo оснащает все ноутбуки ThinkPad портом USB-C с 2017 года. А в 2018 году этот разъем вытеснил Slim tip, взяв на себя функцию зарядки практически во всех моделях. Еще один шаг вперед, учитывая преимущества универсального стандарта. Но вместе этим возникла проблема: в ThinkPad 2017, 2018 и 2019 года начали появляться неисправности с портами USB-C.

Описание проблемы можно найти на сайте поддержки Lenovo; она может возникнуть через 6–12 месяцев использования и иметь разную выраженность. Иногда весь функционал порта USB-C может полностью выходить из строя, иногда – устройство перестает заряжаться через USB-C; либо видеовыход HDMI может становиться недоступен. Кроме того, контроллер Thunderbolt может выдавать сообщения об ошибках.

Lenovo по-прежнему не дает комментариев о причинах сбоев, но список затронутых ноутбуков сам дает подсказку: в нем есть только те ThinkPad, у которых имеются контроллеры Thunderbolt, следовательно причиной этих проблем и являются контроллеры Thunderbolt от Intel.

Более дорогие модели, такие как ThinkPad X1 Carbon, ThinkPad T480 или ThinkPad X390 пострадали от неисправности, а более доступные L/E ThinkPad и ThinkPad с процессорами AMD – нет.

К счастью, Lenovo уже выпустила обновления драйверов и прошивок для всех вышеперечисленных ThinkPad. Пользователям этих моделей рекомендуется установить обновления как можно быстрее. Если проблема не исчезнет, обратитесь в службу поддержки Lenovo. Единственным решением в таком случае может оказаться замена материнской платы.