У последних ноутбуков Lenovo ThinkPad наблюдаются проблемы с неисправными контроллерами Thunderbolt
USB-C - отличный стандарт. Это первый по-настоящему универсальный USB-порт, приближающий светлое будущее, в котором один разъем действительно подойдет для чего угодно, а донглы больше не понадобятся. Одна из лучших особенностей маленького порта – технология USB Power Delivery (PD). Ноутбуки могут заряжать на мощности до 100 Вт через USB-C благодаря PD. Специальные запатентованные порты зарядки становятся ненужными, смартфоны и ноутбуки можно заряжать с помощью одного и того же зарядного устройства. Также USB-C позволяет использовать универсальные пауэрбанки (внешние аккумуляторы). В общем, единый стандарт имеет множество преимуществ.
Lenovo оснащает все ноутбуки ThinkPad портом USB-C с 2017 года. А в 2018 году этот разъем вытеснил Slim tip, взяв на себя функцию зарядки практически во всех моделях. Еще один шаг вперед, учитывая преимущества универсального стандарта. Но вместе этим возникла проблема: в ThinkPad 2017, 2018 и 2019 года начали появляться неисправности с портами USB-C.
Описание проблемы можно найти на сайте поддержки Lenovo; она может возникнуть через 6–12 месяцев использования и иметь разную выраженность. Иногда весь функционал порта USB-C может полностью выходить из строя, иногда – устройство перестает заряжаться через USB-C; либо видеовыход HDMI может становиться недоступен. Кроме того, контроллер Thunderbolt может выдавать сообщения об ошибках.
Lenovo по-прежнему не дает комментариев о причинах сбоев, но список затронутых ноутбуков сам дает подсказку: в нем есть только те ThinkPad, у которых имеются контроллеры Thunderbolt, следовательно причиной этих проблем и являются контроллеры Thunderbolt от Intel.
Более дорогие модели, такие как ThinkPad X1 Carbon, ThinkPad T480 или ThinkPad X390 пострадали от неисправности, а более доступные L/E ThinkPad и ThinkPad с процессорами AMD – нет.
- T470
- T470s
- T480
- T480s
- T490 / P43s
- T490s
- T570 / P51s
- T580 / P52s
- T590 / P53s
- X1 Carbon 2017 / 5th Gen
- X1 Carbon 2018 / 6th Gen
- X1 Carbon 2019/ 7th Gen
- X1 Yoga 2017 / 2nd Gen
- X1 Yoga 2018 / 3rd Gen
- X1 Yoga 2019/ 4th Gen
- X1 Tablet 2018/ 3rd Gen
- X280
- Yoga 370
- X380 Yoga
- X390
- X390 Yoga
- P51
- P52
- P71
- P72
К счастью, Lenovo уже выпустила обновления драйверов и прошивок для всех вышеперечисленных ThinkPad. Пользователям этих моделей рекомендуется установить обновления как можно быстрее. Если проблема не исчезнет, обратитесь в службу поддержки Lenovo. Единственным решением в таком случае может оказаться замена материнской платы.