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Теперь ThinkPad P1 Gen 2, ThinkPad P53 и ThinkPad X1 Gen 8 будут доступны с дистрибутивом Linux Fedora

Fedora 32 Workstation появится на трех моделях линейки ThinkPad (Изображение: Fedora Magazine на Liliputing)
Fedora 32 Workstation появится на трех моделях линейки ThinkPad (Изображение: Fedora Magazine на Liliputing)
Lenovo и Fedora Project заключили официальное партнерство, в результате которого дистрибутив Fedora будет предустанавливаться на избранные модели ThinkPads. В частности, сообщается, что отныне Fedora 32 Workstation будет доступен для ThinkPad P1 Gen 2, ThinkPad P53 и ThinkPad X1 Gen 8 во всех регионах продаж.
Alex Alderson | 27/04/2020
ThinkPad Linux / Unix ноутбуки

Lenovo начинает продажи ноутбуков серии ThinkPad с предустановленным Fedora Linux - соответствующая новость появилась на ресурсе Fedora magazine. Сообщается, что для начала производитель начнет устанавливать Linux на три модели: ThinkPad P1 Gen 2, P53 и X1 Gen 8. Указанные модели станут частью сообщества Lenovo Linux Series, для установки был выбран дистрибутив Fedora 32 Workstation.

По информации от Мэтью Миллера (Matthew Miller), в указанных моделях Lenovo будут использоваться официальные репозитории Fedora. Выходит, что у P1 Gen 2 и P53 по заводу не будут установлены драйвера на видеокарту от NVIDIA. Вполне естественно, никто не запрещает пользователю самостоятельно установить проприетарные драйвера с сайта производителя.

Миллер также уточняет, что модели ThinkPad на Fedora будут доступны во всех регионах продаж. Если спрос будет большим, в Lenovo могут расширить программу сотрудничества и на другие модели в своем портфолио. Пока что производитель не сообщает информации о сроках появления и ценах новинок.

Источник(и)

Fedora magazine через Phoronix и Liliputing

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Alex Alderson, 2020-04-27 (Update: 2020-04-27)
Alex Alderson
Editor of the original article: Alex Alderson - News Editor - @aldersonaj

 