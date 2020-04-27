Теперь ThinkPad P1 Gen 2, ThinkPad P53 и ThinkPad X1 Gen 8 будут доступны с дистрибутивом Linux Fedora

Lenovo и Fedora Project заключили официальное партнерство, в результате которого дистрибутив Fedora будет предустанавливаться на избранные модели ThinkPads. В частности, сообщается, что отныне Fedora 32 Workstation будет доступен для ThinkPad P1 Gen 2, ThinkPad P53 и ThinkPad X1 Gen 8 во всех регионах продаж.

Обзоры , Новости , ЦП , Графика , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? 5G , аксессуары , AMD , Android , Apple , ARM , Audio , Bay Trail , бизнес , Cannon Lake , таблицы , Chinese Tech , Chromebook , Coffee Lake , Comet Lake , Console , трансформеры , Cryptocurrency , Cyberlaw , выгодно , компьютеры , Fail , Foldable , Gadget , Galaxy Note , Galaxy S , Gamecheck , игры , Geforce , Google Nexus / Pixel , How To , Ice Lake , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Kaby Lake , Kommentar , Lakefield , ноутбуки , Linux / Unix , MacBook , Mini PC , Monitor , MSI , OnePlus , планшетофоны , Project Athena , Renoir , Review Snippet , Rocket Lake , слухи , Ryzen (Zen) , Security , Smart Home , телефоны , умные часы , Software , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , Tiger Lake , сенсорный , Ultrabook , Virtual Reality (VR) / Augmented Reality (AR) , Wearable , Whiskey Lake , Windows , рабочие станции , XPS , Zen 3 (Vermeer) NSFW

Lenovo начинает продажи ноутбуков серии ThinkPad с предустановленным Fedora Linux - соответствующая новость появилась на ресурсе Fedora magazine. Сообщается, что для начала производитель начнет устанавливать Linux на три модели: ThinkPad P1 Gen 2, P53 и X1 Gen 8. Указанные модели станут частью сообщества Lenovo Linux Series, для установки был выбран дистрибутив Fedora 32 Workstation.

По информации от Мэтью Миллера (Matthew Miller), в указанных моделях Lenovo будут использоваться официальные репозитории Fedora. Выходит, что у P1 Gen 2 и P53 по заводу не будут установлены драйвера на видеокарту от NVIDIA. Вполне естественно, никто не запрещает пользователю самостоятельно установить проприетарные драйвера с сайта производителя.