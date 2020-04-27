Теперь ThinkPad P1 Gen 2, ThinkPad P53 и ThinkPad X1 Gen 8 будут доступны с дистрибутивом Linux Fedora
Lenovo начинает продажи ноутбуков серии ThinkPad с предустановленным Fedora Linux - соответствующая новость появилась на ресурсе Fedora magazine. Сообщается, что для начала производитель начнет устанавливать Linux на три модели: ThinkPad P1 Gen 2, P53 и X1 Gen 8. Указанные модели станут частью сообщества Lenovo Linux Series, для установки был выбран дистрибутив Fedora 32 Workstation.
По информации от Мэтью Миллера (Matthew Miller), в указанных моделях Lenovo будут использоваться официальные репозитории Fedora. Выходит, что у P1 Gen 2 и P53 по заводу не будут установлены драйвера на видеокарту от NVIDIA. Вполне естественно, никто не запрещает пользователю самостоятельно установить проприетарные драйвера с сайта производителя.
Миллер также уточняет, что модели ThinkPad на Fedora будут доступны во всех регионах продаж. Если спрос будет большим, в Lenovo могут расширить программу сотрудничества и на другие модели в своем портфолио. Пока что производитель не сообщает информации о сроках появления и ценах новинок.
Источник(и)
Fedora magazine через Phoronix и Liliputing