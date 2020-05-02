Lenovo ThinkPad P54/P74 на Intel Core i9-10885H с Quadro RTX 3000 замечен в рейтинге 3DMark

Вполне вероятно, что в Lenovo вовсю работают над переводом обновленных моделей ThinkPad P53/ThinkPad P73 на процессоры Intel Comet Lake-H. Результаты тестов предположительных новых моделей Lenovo обнаружил в рейтинге 3DMark пользователь с ником @_rogame. Если говорить конкретно, то проходивший бенчмарк ноутбук был оснащен процессором Core i9-10885H и видеокартой Quadro RTX 3000. Текущие ThinkPad P53 и ThinkPad P73 уже продаются с Quadro RTX 3000, потому мы предполагаем, что свежие модели получат название P54 и P74 соответственно.