Lenovo ThinkPad P54/P74 на Intel Core i9-10885H с Quadro RTX 3000 замечен в рейтинге 3DMark
Вполне вероятно, что в Lenovo вовсю работают над переводом обновленных моделей ThinkPad P53/ThinkPad P73 на процессоры Intel Comet Lake-H. Результаты тестов предположительных новых моделей Lenovo обнаружил в рейтинге 3DMark пользователь с ником @_rogame. Если говорить конкретно, то проходивший бенчмарк ноутбук был оснащен процессором Core i9-10885H и видеокартой Quadro RTX 3000. Текущие ThinkPad P53 и ThinkPad P73 уже продаются с Quadro RTX 3000, потому мы предполагаем, что свежие модели получат название P54 и P74 соответственно.
Как видно в результатах тестов 3DMark, Core i9-10885H в ноутбуке Lenovo способен достичь частоты в 5.3 ГГц - естественно, речь идет о нагрузке на одно ядро.
Quadro RTX 3000 - это профессиональная видеокарта с 6 ГБ видеопамяти GDDR6 и 1920 CUDA-ядрами (а также 240 тензорными 30 RT-ядрами). Она поддерживает VR и драйверы RTX Studio, но сильно уступает в производительности Quadro RTX 4000 и Quadro RTX 5000.
Пока что дата официального выхода новых моделей неизвестна.
Источник(и)
3DMark от @_rogame