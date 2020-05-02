Notebookcheck

Lenovo ThinkPad P54/P74 на Intel Core i9-10885H с Quadro RTX 3000 замечен в рейтинге 3DMark

Comet Lake-H дошли и до рабочих станций ThinkPad (Изображение: Lenovo)
Comet Lake-H дошли и до рабочих станций ThinkPad (Изображение: Lenovo)
Судя по всему, в Lenovo планируют обновить линейку рабочих станций ThinkPad до процессоров Comet Lake-H. В таблице рейтинга 3DMark появился ноутбук на Quadro RTX 3000 и Core i9-10885H, который скорее всего является преемником ThinkPad P53 или ThinkPad P73.
Alex Alderson | 02/05/2020
ThinkPad рабочие станции Comet Lake Geforce

Вполне вероятно, что в Lenovo вовсю работают над переводом обновленных моделей ThinkPad P53/ThinkPad P73 на процессоры Intel Comet Lake-H. Результаты тестов предположительных новых моделей Lenovo обнаружил в рейтинге 3DMark пользователь с ником @_rogame. Если говорить конкретно, то проходивший бенчмарк ноутбук был оснащен процессором Core i9-10885H и видеокартой Quadro RTX 3000. Текущие ThinkPad P53 и ThinkPad P73 уже продаются с Quadro RTX 3000, потому мы предполагаем, что свежие модели получат название P54 и P74 соответственно.

Как видно в результатах тестов 3DMark, Core i9-10885H в ноутбуке Lenovo способен достичь частоты в 5.3 ГГц - естественно, речь идет о нагрузке на одно ядро.

Quadro RTX 3000 - это профессиональная видеокарта с 6 ГБ видеопамяти GDDR6 и 1920 CUDA-ядрами (а также 240 тензорными 30 RT-ядрами). Она поддерживает VR и драйверы RTX Studio, но сильно уступает в производительности Quadro RTX 4000 и Quadro RTX 5000.

Пока что дата официального выхода новых моделей неизвестна.

(Изображение: 3DMark от @_rogame)

Источник(и)

3DMark от @_rogame

Ещё по теме

Fedora 32 Workstation появится на трех моделях линейки ThinkPad (Изображение: Fedora Magazine на Liliputing)
Теперь ThinkPad P1 Gen 2, ThinkPad P53 и ThinkPad X1 Gen 8 будут доступны с дистрибутивом Linux Fedora 27/04/2020
Lenovo все-таки умеют признавать свои ошибки (Изображение: Lenovo)
Lenovo тихо и незаметно изменила характеристики ThinkPad X1 Extreme Gen 2 на своих сайтах 10/04/2020
Последние ноутбуки Lenovo ThinkPad имеют неисправные контроллеры Thunderbolt
У последних ноутбуков Lenovo ThinkPad наблюдаются проблемы с неисправными контроллерами Thunderbolt 22/01/2020
ThinkPad X1 Carbon Gen 8 и X1 Yoga Gen 5 будут стоить от $1499 и $1599 соответственно. (Источник: Lenovo)
CES 2020 | Lenovo обновит процессоры ThinkPad X1 Carbon и ThinkPad X1 Yoga до Comet Lake 04/01/2020
У ThinkPad P73 возникли проблемы с вентиляторами, Lenovo уже работает над решением
У ThinkPad P73 возникли проблемы с вентиляторами, Lenovo уже работает над решением 27/12/2019
'
Please share our article, every link counts!
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2020 05 > Lenovo ThinkPad P54/P74 на Intel Core i9-10885H с Quadro RTX 3000 замечен в рейтинге 3DMark
Alex Alderson, 2020-05- 2 (Update: 2020-05- 2)
Alex Alderson
Editor of the original article: Alex Alderson - News Editor - @aldersonaj

 