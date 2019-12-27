У ThinkPad P73 возникли проблемы с вентиляторами, Lenovo уже работает над решением

Мы отметили сравнительно низкую производительность видеокарты ThinkPad P73 во время обзора ноутбука. Даже представители Lenovo были удивлены такими результатами. Полученные данные были подтверждены при работе с другим тестовым образцом: вентиляторы графического процессора не работали должным образом. Lenovo уже работает над решением проблемы, но, пока его нет, мы тоже можем предложить временную альтернативу.

Lenovo ThinkPad P73 – это классическая мобильная рабочая станция, которая имеет не самый тонкий корпус, зато предлагает хорошую терморегуляцию и многочисленные порты. Нас удивила сравнительно плохая производительность встроенной в нее видеокарты, Nvidia Quadro RTX 3000, особенно в условиях постоянной рабочей нагрузки. В то же время вентиляторы ноутбука оказались на удивление тихими; как будто производитель специально обеспечил бесшумную работу.

Однако сами представители Lenovo, ознакомившись лично с нашим обзором, удивились таким результатам. Проведя проверку повторно, с другим тестовым образцом ThinkPad P73 (с более мощной Nvidia Quadro RTX 4000) мы получили те же результаты. Максимальный шум вентилятора снова составил ~33 дБ(A), поэтому мы начали искать причины этому в BIOS и драйверах.

Итак, наша первая попытка была связана с внесением изменений в BIOS, где можно отключить встроенный графический процессор. Однако она не увенчалась успехом: вентиляторы просто не хотели вращаться быстрее. Изменение профиля питания Windows также не изменило ситуацию. После нашей переписки с представителями Lenovo, компания подтвердила наличие проблемы и оперативно приступила к поиску ее решения посредством обновления BIOS. На производительность процессора это не повлияет, речь идет только о дискретной видеокарте.

А пока компания-производитель занята созданием обновления мы можем предложить обходной путь – инструмент TPFancontrol, который, вероятно, уже знаком многим пользователям ThinkPad. Вентиляторы создают шум на уровне 39 дБ(А) в автоматическом режиме (Auto-profile), что, по словам Lenovo, является нормальным показателем. Мы приведем некоторые результаты до и после использования TPFancontrol в таблицах ниже. Производительность графического процессора, особенно при длительных рабочих нагрузках, стала намного лучше после применения данной программы.