У ThinkPad P73 возникли проблемы с вентиляторами, Lenovo уже работает над решением
Lenovo ThinkPad P73 – это классическая мобильная рабочая станция, которая имеет не самый тонкий корпус, зато предлагает хорошую терморегуляцию и многочисленные порты. Нас удивила сравнительно плохая производительность встроенной в нее видеокарты, Nvidia Quadro RTX 3000, особенно в условиях постоянной рабочей нагрузки. В то же время вентиляторы ноутбука оказались на удивление тихими; как будто производитель специально обеспечил бесшумную работу.
Однако сами представители Lenovo, ознакомившись лично с нашим обзором, удивились таким результатам. Проведя проверку повторно, с другим тестовым образцом ThinkPad P73 (с более мощной Nvidia Quadro RTX 4000) мы получили те же результаты. Максимальный шум вентилятора снова составил ~33 дБ(A), поэтому мы начали искать причины этому в BIOS и драйверах.
Итак, наша первая попытка была связана с внесением изменений в BIOS, где можно отключить встроенный графический процессор. Однако она не увенчалась успехом: вентиляторы просто не хотели вращаться быстрее. Изменение профиля питания Windows также не изменило ситуацию. После нашей переписки с представителями Lenovo, компания подтвердила наличие проблемы и оперативно приступила к поиску ее решения посредством обновления BIOS. На производительность процессора это не повлияет, речь идет только о дискретной видеокарте.
А пока компания-производитель занята созданием обновления мы можем предложить обходной путь – инструмент TPFancontrol, который, вероятно, уже знаком многим пользователям ThinkPad. Вентиляторы создают шум на уровне 39 дБ(А) в автоматическом режиме (Auto-profile), что, по словам Lenovo, является нормальным показателем. Мы приведем некоторые результаты до и после использования TPFancontrol в таблицах ниже. Производительность графического процессора, особенно при длительных рабочих нагрузках, стала намного лучше после применения данной программы.
|TPFancontrol
|Частота ЦП
|Температура ЦП
|Частота видеокарты
|Температура видеокарты
|Шум вентилятора
|Выключен
|~2.2 ГГц
|96 °C
|1200-1300 МГц
|86 °C
|~32 дБ(A)
|Включен
|~2.2 ГГц
|92 °C
|1560 МГц
|83 °C
|~39.6 дБ(A)
|TPFancontrol
|Общий балл
|Балл видеокарты
|Балл ЦП
|Стресс-тест
|Шум вентилятора
|Выключен
|6833
|6897
|6492
|76.8%
|~33.4 дБ(A)
|Включен
|7532
|7473
|7890
|96.1%
|~35-39 дБ(A)
Из результатов ясно видно, что видеокарта начала работать на более высокой тактовой частоте, но в то же время не нагрелась. Температура процессора даже стала немного ниже, но его частоты остались теми же. Мы заметили еще кое-что во время наших тестов: результаты процессора на бенчмарках станут ниже, если выбирать режим гибридной графики (Hybrid Graphics) в BIOS. Поэтому для повышения производительности дискретной видеокарты имеет смысл использовать другой режим (dGPU), хотя это, безусловно, повлияет на время автономной работы. Тем не менее, мы считаем, что большинство пользователей модели P73 предпочтут производительность выносливости.
Мы по-прежнему поддерживаем связь с Lenovo и готовы сразу же протестировать новую версию BIOS после ее выхода. Мы предоставим вам новую информацию по данному вопросу, как только она появится.
Источник(и)
Собственные ресурсы
Lenovo