Bixby – пост сдал, Neon – пост принял: новый проект от Samsung для CES 2020

Несколько компаний уже попробовали свои силы в разработке программного обеспечения, а именно цифровых помощников, с «революционным» ИИ. Наверное, ни одна из них не оплошала так сильно, как Samsung с ее Bixby, однако корейский гигант пока не готов сдаваться. Похоже, что Samsung откажется от Bixby в пользу нового проекта под названием Neon, связанного с ИИ.

Технологические и передовые исследовательские лаборатории Samsung (STAR ​​Labs) рассказали о проекте через социальные сети. В то же время появился специальный сайт веб-сайт (Neon.life), а также страница на Facebook, где нет подробной информации, а только вопрос: «Вы когда-нибудь сталкивались с «ИСКУССТВЕННЫМ»?» [англ. «Have you ever met an ‘ARTIFICIAL’?»]. Также у проекта есть новый Twitter-аккаунт @neondotlife.

Возможно, сравнивать Neon с Bixby не совсем честно, так как сообщение в Твиттере гласит: «Neon – это НЕ о Bixby» (англ. «Neon is NOT about Bixby»). Более того, в аккаунте @neondotlife написано: «NEON = ИСКУССТВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК». Мы оставляем за читателями право по-своему трактовать это заявление.

Пока что существует не так много сведений о Neon, чтобы однозначно можно было писать суть данного проекта. Маркетинговые данные явно делают упор на какой-то искусственный интеллект. Samsung планирует официально представить Neon на CES 2020, поэтому всего через 10 дней (кстати, отсчет в реальном времени идет на официальном сайте проекта) мы сможем узнать, в чем заключается эта загадка.