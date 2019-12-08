Возможно, вы заметили, что скорость развертывания Android 10 гораздо большая, чем была у более старых версий данной ОС. Такое ощущение, что производители в этот раз подсуетились с отправкой обновлений. Кроме того, достоверные данные подтверждают эту гипотезу.

Версия Android 10 была выпущена в конце августа, т.е. прошло чуть больше трех месяцев с тех пор, как Google представила текущую версию ОС Android. С тех пор несколько компаний уже успели разослать соответствующие обновления ОС своим устройствам. Похоже, что скорость распространения Android 10 выше, чем была в предыдущих версиях Android. Действительно ли это так, или нет?

На сегодняшний день следующие компании (за исключением Google, конечно) уже разослали обновление Android 10 некоторым своим устройствам:

Essential

OnePlus

Asus

Huawei

Sony

Xiaomi

Samsung

HMD Global

Сравнивая темп развертывания Android 10 с Android Pie можно отметить, что в этот раз дела обстоят лучше. К примеру, Samsung начала выпускать обновление Android Pie для моделей Galaxy S9 в Европе только после Рождества, в конце 2018 года. Выпуск Android 10 стал более быстрым: пользователи S10 в Германии подтвердили получение обновления еще в конце ноября.

Ситуация с Huawei аналогичная: Huawei Mate 10 Pro получил стабильное обновление EMUI 9 на основе Android Pie лишь в середине января, а Mate 20 Pro обновился до 10-ки еще в ноябре.

То же самое касается Asus. Zenfone 5Z ожидал версию Pie вплоть до января, а Zenfone 6 получил новую прошивку в конце ноября. Смартфон Nokia 9 также получил Android 10 немного раньше, чем Nokia 8 – Android Pie в прошлый раз.

Это факты, без преувеличения. Развертывание Android 10 на самом деле более эффективное, чем у Android Pie. К сожалению, страница со статистикой ежемесячного распространения Android была заброшена несколько месяцев назад, поэтому нет возможности ознакомиться с официальными показателями. Однако факты указывают на то, что в этом году крупные производители отправили обновление Android быстрее, чем в прошлом году.

И это победа.

Да, есть и исключения. У Sony ситуация, похоже, только ухудшилась. Компания отправила обновление до Pie на смартфоны Xperia XZ2 в октябре прошлого года, но вот Xperia 1 и Xperia 5 получили Android 10 только на этой неделе.

OnePlus 6 получил версию Pie в конце сентября 2018 года: примерно в это же время в 2019 году на OnePlus 7 пришла ОС Android 10. То же касается и Essential, выпустившей обновление до Android 10 ровно через год после Android 9.

Самые скрупулезные – в сфере программного обеспечения – производители строго придерживаются своих и без того высоких стандартов, а посредственные, в этом смысле, бренды становятся лучше.

Остается открытым вопрос: почему? Из-за чего произошли такие улучшения? Связано ли это с Project Treble? Либо с ужесточением конкуренции? Или же это какая-то новая политика, о которой общественность не осведомлена? А что вы думаете?