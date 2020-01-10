Слух | Xiaomi Mi Band 5 получит больший, чем у предшественника, сенсорный экран и NFC
Ресурс Tizenhelp предоставил информацию о том, что новый Mi Band 5 уже находится в разработке. Ссылаясь на свой источник, веб-сайт утверждает, что Mi Band 5 будет иметь 1.2-дюймовый цветной сенсорный AMOLED-экран, на 25% больший, чем у Xiaomi Mi Band 4. Кроме того, дисплей, по-видимому, также станет ярче и контрастнее.
Более того, глобальная версия Mi Band 5 будет поддерживать NFC, который сможет интегрироваться с Google Pay. В настоящее время только китайская версия Mi Band 4 поддерживает NFC, а глобальная – такой функциональностью не обладает. К тому же китайская версия не совместима с Google Pay.
Наконец, на Tizenhelp указана стоимость Mi Band 5 (179 юаней или ~$26) и дата выхода в Китае (июнь этого года). Mi Band 4 был выпущен в трех версиях от 169 юаней (~$24) до 349 юаней (~$50), так что вполне логично предположить, что Mi Band 5 ждет то же самое.