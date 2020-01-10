Линейку Xiaomi Mi Band пополнится еще одним недорогим фитнес-трекером с сенсорным экраном чуть побольше, чем у его предшественника. Mi Band 5, очевидно, также будет поддерживать NFC-платежи по всему миру, и выйдет в конце этого года по цене $26.

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Ресурс Tizenhelp предоставил информацию о том, что новый Mi Band 5 уже находится в разработке. Ссылаясь на свой источник, веб-сайт утверждает, что Mi Band 5 будет иметь 1.2-дюймовый цветной сенсорный AMOLED-экран, на 25% больший, чем у Xiaomi Mi Band 4. Кроме того, дисплей, по-видимому, также станет ярче и контрастнее.

Более того, глобальная версия Mi Band 5 будет поддерживать NFC, который сможет интегрироваться с Google Pay. В настоящее время только китайская версия Mi Band 4 поддерживает NFC, а глобальная – такой функциональностью не обладает. К тому же китайская версия не совместима с Google Pay.

Наконец, на Tizenhelp указана стоимость Mi Band 5 (179 юаней или ~$26) и дата выхода в Китае (июнь этого года). Mi Band 4 был выпущен в трех версиях от 169 юаней (~$24) до 349 юаней (~$50), так что вполне логично предположить, что Mi Band 5 ждет то же самое.