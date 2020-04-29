Изогнутый умный браслет Amazfit X появился на Indiegogo
Бренд Huami Amazfit, который отвечает за выпуск носимых устройств, официально анонсировал появление модели с кратким названием X. Этот умный браслет уникален тем, что обладает изогнутым дисплеем (угол изгиба 92 градуса). Такое прорывное решение позволило вместить в корпус с габаритами типичного фитнес-трекера дисплей диагональю 2.07 дюйма.
В Amazfit говорят, что новинка будет поддерживать фирменный функционал по отслеживанию здоровья и достижений в тренировках (Huami-PAI), который ранее встречался в смарт-часах Bip S. Вполне естественно, устройство будет поддерживать и другие, свойственные фитнес-трекерам и часам функции, вроде ЭКГ и датчика кислорода в крови.
Тем не менее, всем желающим профинансировать устройство на Indiegogo следует знать, что на нем будет установлена некая ОС "Real-time", а не стандартная и привычная WearOS. Кроме того, потенциальным недостатком может стать проприетарный способ зарядки в виде магнитного разъема, вместо универсального USB Type C, а также отсутствие NFC.
Как бы там ни было, в рамках компании по сбору средств стоимость Amazfit X составляет $149 (в свободной продаже модель ожидается по цене $329). Доставка запланирована на август 2020.
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