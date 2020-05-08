Беспроводная зарядка теперь будет работать и через NFC

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Технологии беспроводной зарядки присутствуют на рынке уже довольно давно, но серьезные улучшения в этой сфере стали происходить только в последнее время. Сейчас самые передовые разработки находятся в руках у таких компаний, как Oppo, Vivo и Huawei - им удалось предложить такую беспроводную зарядку, которая не уступает по мощности проводной. Но речь не только о самих смартфонах, ведь как мы с вами знаем, существует и обратная зарядка, позволяющая заряжать прочую мелкую электронику. Тем не менее, модели с поддержкой таких технологий дороже, так как производителям приходится тратиться на катушки и лицензирование стандартов. И вот тут в дело вступает NFC - с помощью этого стандарта можно будет создавать дешевые устройства с беспроводной зарядкой.



Вообще, NFC - это универсальный стандарт, который может использоваться как для передачи данных, так и для быстрого сопряжения двух устройств. Теперь же, организация Global NFC Forum одобрила спецификацию стандарта беспроводной зарядки, использующего NFC. На данный момент максимальная мощность передаваемой энергии составляет 1 Вт, но в будущем этот показатель будет расти. Если говорить конкретнее, то стандарт использует частоту 13.56 МГц и позволит одновременно заряжать сопряженное устройство и обмениваться с ним данными.



Однако, до появления первых устройств с поддержкой нового стандарта пройдет некоторое время, так как для его имплементации понадобится изменить аппаратную начинку совместимых устройств. Как бы там ни было, несмотря на ограничение в 1 Вт, беспроводная зарядка через NFC станет отправной точкой для появления у доступных и дешевых устройствах такого функционала, который ранее был только у моделей высокого класса.