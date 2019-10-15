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Honor Band 5 обходит Xiaomi Mi Band 4, несмотря на свои недостатки

Honor Band 5 – усовершенствованная версия своих предшественников. (Источник: Honor)
Honor Band 5 – усовершенствованная версия своих предшественников. (Источник: Honor)
Honor Band 5 во время наших тестов зарекомендовал себя как хороший фитнес-трекер по доступной цене. По нашему мнению, это устройство даже лучше, чем Xiaomi Mi Band 4, несмотря на некоторые свои недостатки.
Alex Alderson | 15/10/2019
умные часы Wearable Chinese Tech Review Snippet

Honor Band 5 - хороший помощник в ежедневных занятиях. Устройство предлагает, вероятно, лучшее сочетание аппаратного и программного обеспечения среди всех фитнес-трекеров, которые мы тестировали до сих пор. Несмотря на это с ним тоже не всё так гладко. К сожалению, фитнес-трекер записывает количество шагов неточно: наш тестовый образец сильно завысил этот показатель.

Однако, если не заострять внимание на этой проблеме, то, в целом, Band 5 хорошо сделан, имеет отличную автономность и может также измерить уровень кислорода в крови. Кроме того, вы можете использовать фитнес-трекер в качестве пульта управления смартфоном Honor или Huawei, что позволит вам делать фотографии, даже не касаясь телефона. Для сравнения, Xiaomi Mi Band 4 не может этого сделать, что даёт Band 5 некоторое преимущество. Да и само приложение Huawei Health воспринимается легче, чем Xiaomi Mi Fit, в первую очередь благодаря своему макету (разметке) и пользовательскому интерфейсу.

Предлагаем вам подробнее ознакомиться с соответствующим обзором Honor Band 5, чтобы узнать больше о последнем фитнес-трекере Huawei (который уже доступен на Amazon).

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Alex Alderson, 2019-10-15 (Update: 2019-10-15)

 