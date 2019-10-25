Замечена упаковка Mi Note 10: Xiaomi отказалась от принятых правил нумерации моделей

Похоже, Xiaomi готовится к запуску Mi Note 10, появление которого стало полной неожиданностью. Изображение предполагаемой упаковки устройства было опубликовано в Сети, хотя оно, безусловно, может оказаться подделкой. Однако, если фото подлинное, то хитрый китайский производитель, похоже, решил пропустить модели Mi Note с 4 по 9.

У Xiaomi есть свои поклонники и ненавистники, причём первые любят компанию из-за постоянных нововведений, сюрпризов, маркетинговых хитростей и уловок, особенно если речь заходит о будущих новинках от данного производителя. Считалось, что в последнее время Xiaomi была занята разработкой MIUI 11 и Mi Mix 4, но теперь, вероятно, к этому списку нужно прибавить флагманскую серию смартфонов Mi 10.

На фото ниже можно увидеть чёрную коробку с тиснённой надписью «Note 10» сверху и «Mi Note 10» сбоку, соответственно, появилось предположение, что Xiaomi добавит в свою линейку Xiaomi Mi Note ещё одно устройство. Последним фаблетом в ней был Mi Note 3, выпущенный в 2017 году. Итак, похоже, что китайский производитель выбрал название Mi Note 10 не случайно, а, чтобы догнать своих конкурентов (по крайней мере в отношении нумерации), например, ту же Samsung.

Тем не менее, элегантная коробка с двумя надписями не оставляет ни малейшего намёка на возможные характеристики. Безусловно, это не мешает распространяться слухам о наличии в Xiaomi Mi Note 10 процессора Qualcomm Snapdragon 855+ и дисплея с частотой обновления 90 Гц или даже 120 Гц. А если уж на то пошло, то почему бы нам не вспомнить о догадках касательно 5-кратного телеобъектива и 50-кратного цифрового зума в новом Mi-смартфоне?

Однако всё это лишь домыслы, а коробка и вовсе может оказаться подделкой – фотография убедила всего 33% пользователей с веб-сайта SlashLeaks в том, что это правда. Но есть и другие доказательства того, что фаблет Xiaomi Mi Note 10 готовится к выходу: знаменитый инсайдер Ice universe прокомментировал в Твиттере, что Xiaomi собирается воскресить серию Note и выпустить флагман Mi Note 10 в конце этого месяца. Таким образом, моделям Xiaomi Mi Note 4, 5, 6, 7, 8 и 9 не суждено появяться на рынке.