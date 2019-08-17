MIUI ввела двухфакторную аутентификацию для учетных записей пользователей Xiaomi
Участники форума XDA заметили, что на некоторых устройствах Xiaomi появилась новая опция двухфакторной аутентификации (2FA). Кстати, телефоны с данной функцией работают под управлением MIUI 10, одной из новейших версий данной ОС. Теперь 2FA, которая используется в таких экосистемах, как Google, появится и в Mi Account.
Учетная запись Mi Account предоставляет пользователям телефонов, планшетов или ноутбуков Xiaomi такие услуги, как, например, облачное хранилище. Следовательно, введение 2FA облегчит взаимодействие с системой для многих людей. Это особенно полезно для тех, у кого к одной учетной записи Mi подключено более одного устройства.
С другой стороны, на XDA пишут, что в новой форме аутентификации отсутствует подтверждение входа через SMS, в отличие от многих других реализаций 2FA, широко используемых сегодня. Тем не менее, имеем то, что имеем. В любом случае внедрение новой функции – уже шаг вперёд, поскольку для разблокировки загрузчика на смартфонах Xiaomi необходима авторизация в Mi Account.