Realme скоро откажется от ColorOS в пользу собственной RealmeOS на базе Android Q

Генеральный директор Realme Мадхав Шет подтвердил, что в ближайшие месяцы компания запустит собственную RealmeOS вместо Oppo ColorOS. В настоящее время о новой ОС известно немного, кроме того факта, что она будет создана на базе Android Q и получит те функции, которых так хватало пользователям.

Realme недавно выпустила 64-МП установку с четырьмя камерами, которая, вероятно, дебютирует в будущих смартфонах компании. В интервью India Today генеральный директор Realme Мадхав Шет (Madhav Sheth) подтвердил, что компания разрабатывает собственную операционную систему на базе Android.

Шет не стал раскрывать подробностей, но сказал, что RealmeOS заменит Oppo ColorOS, которая в настоящее время используется во всех смартфонах Realme. Новая ОС разрабатывается с учётом отзывов пользователей, потому содержит ряд улучшений по сравнению с ColorOS, а платформой для RealmeOS станет Android Q. Недавно компания объявила, что приглашает узкий круг пользователей на бета-тестирование «Mystery Project X». Вполне возможно, что Project X и был бета-версией RealmeOS. Компания также зарегистрировала товарный знак для RealmeOS в Великобритании в начале этого года.

Запуск RealmeOS, вероятно, будет связан с публичным выпуском Android Q в 3-м квартале этого года. Пока неясно, на что будет больше похожа новая ОС – на OxygenOS или ZenUI 6.

Поставки телефонов Realme в мире выросли на 848% по сравнению с прошлым годом. Компания начинала как суббренд Oppo, но в прошлом году стала независимой. Realme также планирует в ближайшее время открыть собственный центр исследований и разработок в Индии.