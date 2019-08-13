Новые тизеры Huawei EMUI 10: бета-версия ОС для серий P30 и Mate 20 выйдет 8 сентября

После того, как Huawei представила EMUI 10 на конференции разработчиков, в сети появилось больше информации о новых функциях и инновациях будущей ОС. Видео-тизер и рекламные постеры EMUI 10 на базе Android Q уже дают некоторое представление о ней. Компания Huawei также объявила о запуске своей бета-программы и о том, какие смартфоны будут в неё включены.

Несмотря на то, что Google совсем недавно выпустила 6-ю и последнюю бета-версию Android Q, Huawei уже представила, созданную на её основе, пользовательскую версию EMUI 10. Анонсированная на конференции разработчиков (Huawei Developer Conference 2019 или просто HDC) в Songshan Lake (Китай) новая ОС будет доступна для устройств уже в конце этого года. Huawei дала возможность лишь мельком взглянуть на её графический интерфейс, но на YouTube уже появилось несколько видеороликов о EMUI 10, а также множество рекламных изображений – в Twitter и Weibo.

Основной особенностью EMUI 10 является установление связи между различными устройствами, в т.ч. несколько функций, облегчающих взаимодействие смартфонов с ПК. Китайская компания называет это «Multi-screen Collaboration», а портал Sparrows News уже успел опубликовать видео с конференции HDC, демонстрирующее работу этой функции в повседневном использовании. Кроме того, появится возможность использовать смартфон в качестве трекпада, чтобы управлять другими устройствами, на которых также будет установлена EMUI 10: от интеллектуальных колонок и телевизора до автомобиля. Тем не менее, взаимодействие смартфона и ПК ограничено продуктами Huawei или Honor (оба устройства должны быть от одного производителя), так же, как и в приложении Huawei Share (обеспечивает обмен данными между двумя устройствами Huawei). Таким образом, EMUI 10 – ещё один шаг в создании экосистемы Huawei, похожей на Apple, с iOS, macOS и новой Apple Card.

Huawei также объявила о том, что 8 сентября откроется программа бета-тестирования EMUI 10 для P30 и P30 Pro. Вскоре после этого к программе подключат и серию Mate 20, а затем – и Mate 30. Выход последней также ожидается в сентябре.