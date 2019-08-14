Япония возобновляет экспорт высокотехнологичных составляющих в Южную Корею

Япония утверждает, что никогда не вводила запрет на экспорт в Южную Корею, просто для получения экспортных разрешений сейчас требуется 4-5 недель, т.е. примерно столько же, сколько прошло с момента обострения дипломатических отношений между Японией и Южной Кореей. Предполагается, что новая партия химических соединений будет отправлена в течение 4 недель, поэтому Samsung, LG и SK Hynix, очевидно, всё же столкнутся с небольшими задержками в производстве.

Разгоревшийся в начале июля дипломатический конфликт между Японией и Южной Кореей по поводу невыплаченной компенсации за годы политической экспансии во время Второй мировой войны в отношении Кореи создал ещё одну торговую войну, которая может привести к большим проблемам на рынке высоких технологий. По мере усиления дипломатической напряженности Япония наложила санкции на экспорт всех химических соединений, что фактически приостановило поставки, предназначенные для южнокорейских компаний, таких как Samsung, LG и SK Hynix.

Хотя дипломатические аспекты всё ещё не улажены, Япония прекрасно понимает последствия принятых ею мер, поэтому согласилась утвердить новую партию химических составляющих для Южной Кореи. Рассматриваемые химические соединения включают полиимиды, используемые для производства ЖК и OLED-дисплеев, и фоторезистивные вещества, используемые для изготовления чипов (процессоров/однокристальных систем/видеокарт), а также фтористый водород, необходимый для микросхем памяти DRAM/NAND. Япония является единственной страной, производящей все эти соединения в достаточно больших количествах.

По-видимому, некоторые из химических соединений также используются в военных целях: это объясняет, почему Япония ужесточила экспортную политику. Тем не менее, угроза для национальной безопасности, очевидно, исчезла, так как новая партия будет отправлена ​​примерно через 4 недели. Министр торговли Японии Хиросигэ Сэко (Hiroshige Seko) так прокомментировал ситуацию: «В случае изменения объёма экспортных поставок мы, обычно, не делаем официальных заявлений. Но чрезвычайные обстоятельства, ввиду несправедливого расценивания наших мер правительством Южной Кореи как запрета на экспорт, мы решили сделать заявление».

По словам премьер-министра Южной Кореи Ли Нак-ёна (Lee Nak-yon), первая партия будет содержать в основном фоторезисты для EUV-производства. Новые поставки других необходимых для производства соединений могут быть одобрены только через 4-5 недель в соответствии с новой ужесточенной японской экспортной политикой.