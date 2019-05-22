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Huawei обвинила правительство США в ущемлении своих прав и пообещала напрямую решить все вопросы с Google

Huawei обвинила правительство США в ущемлении своих прав. (Изображение: Reuters)
Huawei обвинила правительство США в ущемлении своих прав. (Изображение: Reuters)
Huawei возмущена политикой правительства США, обвиняя его в «издевательствах». Испуганное руководство компании сделало заявление в ответ на торговые ограничения правительства США, которые фактически ставят Huawei в тупик.
by Sanjiv Sathiah, 22.05.2019
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Как и следовало ожидать, руководство Huawei было возмущено включением компании в черный список администрацией Трампа, после чего всем американским компаниям было запрещено участвовать в деловых отношениях с Huawei, а сам китайский гигант оказался загнанным в угол. Фактически, тоже самое было предпринято против другой китайской компании, ZTE, в прошлом году, когда ее обвинили в поставке смартфонов, изготовленных из американских компонентов, в Иран. Сейчас Huawei обвиняют в том же самом, а, кроме того (и это основной пункт) в шпионаже в пользу правительства Китая.

«Huawei становится жертвой ущемления со стороны администрации США. Это не просто атака на Huawei. Это нападение на либеральный, правовой порядок», - заявил агентству Reuters представитель компании в ЕС Абрахам Лиу (Abraham Liu). Одним из сильнейших ударов по процветающей Huawei, является решение Google отозвать свою лицензию для Android, заблокировав будущим смартфонам компании доступ ко всем сервисам Google, включая Play Store и обновления для установленных приложений. Правда, уже приобретённых смартфонов это не должно коснутся.

Кроме того, Лиу добавил: «Мы ведём переговоры с Google, чтобы выяснить, как Huawei может исправить ситуацию и сгладить последствия решения Министерства торговли США». Однако, неясно, что может сделать Google, чтобы помочь Huawei в нынешних условиях. На сегодняшний день единственное решение для Huawei – использование Android Open Source Project (AOSP) на новых устройствах. Тем не менее, новые покупатели смогут получить доступ к фирменному магазину приложений Huawei, правда, в нем отсутствуют некоторые ключевые международные приложения.

Источник(и)

reuters

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Sanjiv Sathiah, 2019-05-22 (Update: 2019-05-22)

 