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Линии по производству смартфонов Huawei остановились

Кажется, проблемы Huawei приобретают катастрофический масштаб. (Изображение: Getty Images)
Кажется, проблемы Huawei приобретают катастрофический масштаб. (Изображение: Getty Images)
Похоже, у китайского производителя смартфонов Huawei начались настоящие проблемы. По сообщению South China Morning Post, партнёр Huawei Foxconn закрыл несколько производственных линий, на которых собирались самые популярные смартфоны китайской компании.
by Sanjiv Sathiah, 02.06.2019
Android ARM Chinese Tech Fail телефоны сенсорный

На вопрос, сможет ли Huawei продолжать выпускать смартфоны даже без лицензированной версии Google, найден ответ: похоже, что это невозможно, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. После добавления бренда в черный список организаций США, запрещающий американским компаниям вести дела с Huawei без специального разрешения, китайский производитель, фактически, оказался в тупике. Газета South China Morning Post сообщает, что один из партнёров Huawei, Foxconn, остановил несколько производственных линий, где собирались смартфоны популярного бренда.

«Foxconn, тайваньский производитель электроники, который собирает телефоны для многих компаний, включая Apple и Xiaomi, недавно остановил несколько производственных линий Huawei, поскольку сама же компания сократила заказы на новые телефоны», - сообщают источники в Morning Post. Хотя Huawei может использовать версию Android с открытым исходным кодом (ASOP), но она всё равно остаётся без приложений и служб Google, в т.ч. Google Play Store. Конечно, устройства Huawei, проданные до запрета, не подпадают под это ограничение, но данная санкция в любом случае стала смертельным ударом по всем новым устройствам бренда.

Даже если компания будет продавать смартфоны со своей доморощенной ОС HongMeng, отсутствие доступа к Google Play Store сделает любое приложение крайне ограниченным, независимо от того, насколько современной будет технология Huawei. Кроме того, несмотря на то, что у Huawei есть возможность производить свои собственные мобильные процессоры, включая модемы, потеря лицензии ARM, а также невозможность лицензировать патенты, касающиеся сотовой связи, от таких американских компаний как Qualcomm, оставляют китайского гиганта в подвешенном состоянии, если не хуже. До запрета США Huawei занимал второе место в мире по продажам смартфонов, уступая Samsung, но опережая Apple.

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Sanjiv Sathiah, 2019-06- 2 (Update: 2019-06- 2)

 