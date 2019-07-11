До 2025 года будет произведено около 2 миллиардов устройств с поддержкой eSIM
Предполагается, что объём поставок eSIM может увеличиться с 384 миллионов в 2018 году до примерно 2 миллиардов к 2025 году. Такие цифры указаны в новом отчёте Counterpoint Research. Изначально встроенные eSIM становятся на рынке всё популярнее благодаря удобству и совместимости со многими устройствами.
У eSIM есть несколько преимуществ перед сменными SIM-картами, которые большинство из нас использует сегодня. Считается, что eSIM занимают меньше места и имеют лучшую защиту от подделывания; с другой стороны, их легче перепрограммировать по сравнению с «обычными» SIM-картами.
Поэтому они отлично подходят для таких устройств, как дроны, портативные или конвертируемые ноутбуки, носимые устройства и роутеры. Однако именно смартфоны и промышленные устройства Интернета вещей будут составлять большую часть поставок на рынке eSIM в течение следующих 6 лет.
Несмотря на то, что количество телефонов с eSIM на рынке увеличится (в основном благодаря Apple и Google, если отчеты окажутся правильными), их доля будет в меньшинстве (22%) вплоть до 2025 года.
Считается, что устройства с аппаратными eSIM займут большую долю рынка за этот период времени. Однако могут появиться и другие, «виртуальные», eSIM. ARM, Infineon, ST Micro и Gemalto – довольно известные имена, которые уже успели засветиться в этом сегменте рынка.