Презентация Vivo APEX 2019: про селфи-камеру и сим-карту все забыли

Наконец мы дождались официальной презентации Vivo APEX 2019, где обнародовали характеристики долгожданного устройства и, казалось бы, что ещё нужно? Однако, несмотря на произведённый фурор, к устройству ещё остаются вопросы.

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Несмотря на анонсированный вчера Meizu Zero, представленный сегодня Vivo APEX 2019 сумел произвести фурор. Действительно, как смартфон на Snapdragon 845 с диагональю 5,99 дюймов может тягаться с конкурентом на однокристальной системе Snapdragon 855 и экраном в 6,39 дюймов? Да, характеристики у Vivo APEX 2019 и правда более мощные, а с Meizu Zero устройство объединяет разве что отсутствие кнопок и отверстий.

Кстати, сразу стоит упомянуть о eSIM, или замене физической сим-карты электронной версией. По сути, приобретение нового телефона всегда связывалось с почти сакральным, традиционным моментом переустановки/обрезания/замены сим-карты. А теперь всего этого не будет (поскольку вполне вероятно, что эту особенность подхватят и другие производители). Тем не менее, в странах СНГ формат eSIM пока что не поддерживается, так что можно смело говорить, что мода на такого рода смартфоны придёт к нам не раньше следующего года, а то и позже (как это и было всегда).

Однако вернёмся к нашим баранам, то есть, к виновнику торжества Vivo APEX 2019, обладающего экраном AMOLED с разрешением 2340 х 1080 пикселей. Дисплей выполняет функции громкоговорителя, микрофона и сканера отпечатков пальцев. При чем последнее, благодаря технологии Fullscreen Fingerprint, распространяется на всю область экрана: где приложишь палец, там и сработает, не обязательно тянуться к конкретному месту.

А вот с фронтальной камера беда: если в Meizu Zero её видно невооружённым глазом, то в Vivo APEX 2019… её и вовсе нет? Возможно, Vivo ещё удастся как-то уговорить Samsung поделиться их наработками в этой области, либо же компания сама придумает оригинальное решение, например, вовсе убрать селфи-камеру. Тогда конечно о разблокировке по лицу можно забыть, не говоря уже о групповых фото и автопортретах. Пусть эти функции и не являются ключевыми в смартфоне, однако отсутствие фронтальной камеры может повлиять на решение о покупке устройства в некоторых потребительских сегментах. Однако, возможно, это намёк на точно проработанную целевую аудиторию данного смартфона и производитель учёл все риски? Поживём – увидим.

Что же касается основной камеры, то она сдвоенная с датчиками на 12 и 13 МП. Также, в начинку смартфона вошёл, как мы уже писали выше, процессор Qualcomm Snapdragon 855, обеспечивающий 12 ГБ ОЗУ, и 5G-модем. Хотя главным достоинством, по словам разработчиков устройства, является не столько его «внутренний мир», сколько корпус, выполненный по технологии unibody (или даже Super Unibody), благодаря которой стыков между передней и задней поверхностями просто нет. Функции боковых кнопок регуляции громкости выполняют специальные сенсорные поверхности, чувствительные к нажатию.

Тем не менее, отсутствие разъемов не заставит пользователя «ждать» смартфон, когда тот лежит на станции беспроводной зарядки: в нижней части тыльной панели находятся магнитные контакты для подключения кабеля USB. Точных сроков и цены на устройство пока нет, однако, как и в прошлом году, мы ожидаем, что новинка появится ближе к лету, учитывая те особенности, о которых мы упомянули выше. Однако несмотря на все это, смартфон получился очень интересным и явно затмил своего ближайшего конкурента («внезапно» появившегося ровно за день до анонса Vivo) Meizu Zero.