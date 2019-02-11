Техно-новинки ко Дню Влюбленных: смартфон Meizu Note 9 и сюрприз от OnePlus
Производители электроники отчаянно пытаются запрыгнуть в уходящий поезд под названием «День Святого Валентина»: смартфон Galaxy A8s Female Edition от Samsung и ноутбук Razer Blade Stealth Quartz ещё в январе ознаменовали начало этой волны. Куда более экстремальными оказались Meizu и OnePlus, объявившие о своих планах лишь сейчас.
Тем не менее, если Razer и Samsung выпустили специальные «цветные» версии своих устройств, то Meizu, очевидно, просто решила провести презентацию своего нового смартфона именно в День Влюблённых, чтобы и само событие воспринималось как праздник. Если же свести всё во едино, то, становится очевидно, что таинственным устройством с постера является Meizu Note 9, который как раз должен быть представлен в феврале этого года на специальном мероприятии компании.
Смартфон заявлен как главный конкурент бюджетного Redmi Note 7 Pro, поэтому и оснащение у него соответствующее: процессор Snapdragon 675, 6,2-дюймовый дисплей с разрешением 2244 х 1080 пикселей, двойная основная камера (48+5 МП), а также фронтальная – на 20 МП, аккумулятор на 3900 мАч, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти. Ожидаемая цена $200-250.
И если загадочный постер от Meizu был разгадан в считанные минуты, то с фотографией от OnePlus всё не так просто. В широко известной китайской соцсети Weibo был опубликован снимок белой коробки с красной лентой на которой виднеются названия крупных азиатских (и не только) брендов: OnePlus, Charles & Keith — сингапурская компания, торгующая обувью и аксессуарами, HEFANG – бренд украшений, Godiva Chocolatier — бельгийский производитель шоколада и Pedro — сингапурский бренд обуви и аксессуаров.
Значит ли это, что OnePlus пойдёт по тому же пути, что и Samsung, создав красивый смартфон для прекрасного пола? Или же речь идёт о чём-то меньшем, скажем, об умных часах? Либо дело вовсе не касается электроники? Это мы сможем узнать уже завтра, так как анонс новинки запланирован на 12 февраля (видимо, затем, чтобы успеть сделать предзаказ до праздника).