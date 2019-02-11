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Техно-новинки ко Дню Влюбленных: смартфон Meizu Note 9 и сюрприз от OnePlus

Цифра 3 на постере Meizu означает, что до анонса осталось всего 3 дня (Изображение: ixbt)
Цифра 3 на постере Meizu означает, что до анонса осталось всего 3 дня (Изображение: ixbt)
Приурочить дату выхода смартфона к празднику? Не проблема, Meizu Note 9 выйдет в свет как раз 14 февраля. А буквально завтра OnePlus в кооперации с Charles & Keith, HEFANG, Godiva и Pedro представят свою новинку, что бы это ни было.
by Alina Bakhvalova, 11.02.2019

Производители электроники отчаянно пытаются запрыгнуть в уходящий поезд под названием «День Святого Валентина»: смартфон Galaxy A8s Female Edition от Samsung и ноутбук Razer Blade Stealth Quartz ещё в январе ознаменовали начало этой волны. Куда более экстремальными оказались Meizu и OnePlus, объявившие о своих планах лишь сейчас.

Тем не менее, если Razer и Samsung выпустили специальные «цветные» версии своих устройств, то Meizu, очевидно, просто решила провести презентацию своего нового смартфона именно в День Влюблённых, чтобы и само событие воспринималось как праздник. Если же свести всё во едино, то, становится очевидно, что таинственным устройством с постера является Meizu Note 9, который как раз должен быть представлен в феврале этого года на специальном мероприятии компании.

Смартфон заявлен как главный конкурент бюджетного Redmi Note 7 Pro, поэтому и оснащение у него соответствующее: процессор Snapdragon 675, 6,2-дюймовый дисплей с разрешением 2244 х 1080 пикселей, двойная основная камера (48+5 МП), а также фронтальная – на 20 МП, аккумулятор на 3900 мАч, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти. Ожидаемая цена $200-250.

Что же находится в загадочной белой коробке от OnePlus? (Изображение: ixbt)
Что же находится в загадочной белой коробке от OnePlus? (Изображение: ixbt)

И если загадочный постер от Meizu был разгадан в считанные минуты, то с фотографией от OnePlus всё не так просто. В широко известной китайской соцсети Weibo был опубликован снимок белой коробки с красной лентой на которой виднеются названия крупных азиатских (и не только) брендов: OnePlus, Charles & Keith — сингапурская компания, торгующая обувью и аксессуарами, HEFANG – бренд украшений, Godiva Chocolatier — бельгийский производитель шоколада и Pedro — сингапурский бренд обуви и аксессуаров.

Значит ли это, что OnePlus пойдёт по тому же пути, что и Samsung, создав красивый смартфон для прекрасного пола? Или же речь идёт о чём-то меньшем, скажем, об умных часах? Либо дело вовсе не касается электроники? Это мы сможем узнать уже завтра, так как анонс новинки запланирован на 12 февраля (видимо, затем, чтобы успеть сделать предзаказ до праздника).

Источник(и)

ixbt (Meizu)

ixbt (OnePlus)

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Alina Bakhvalova, 2019-02-11 (Update: 2019-02-11)

 