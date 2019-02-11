Почти что ловля покемонов: в Google Maps наконец появится режим дополненной реальности

Обещанного три года ждут: лишь сейчас, спустя почти год после Google I/O 2018, первые пользователи могут испытать режим дополненной реальности в приложении карт.

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Не только Apple затягивает с производством обещанных устройств: компания Google только сейчас начала бета-тестирование режима дополненной реальности в своих картах, хотя анонс такового состоялся ещё на прошлой конференции Google I/O. Данный режим очень напоминает некогда популярную ловлю покемонов: приложение задействует камеру (Google Lens), после чего на окружающие объекты, здания и улицы накладываются соответствующие подсказки. По сути, именно с популярной игры Pockemon Go и началась популяризация технологии Augmented reality (или AR).

Однако, в оправдание запоздавшей реализации режима AR в Google Maps, можно сказать, что реализовать его в картах всё же несколько сложнее, чем в игровом приложении, так как одновременно необходимо обработать много различных потоков информации: определить местоположение, проанализировать полученное с камеры изображение, сопоставить его с определённой локацией, наложить дополненную реальность в виде подсказок на окружающие объекты и сделать всё это в режиме реального времени.

Естественно, с использованием такого режима в черте большого города связан ряд рисков, поскольку, концентрируясь на экране, человек перестает замечать происходящее вокруг и может попасть в неприятность или даже спровоцировать ДТП. Поэтому в приложении предусмотрена забота о безопасности пользователя: чтобы продолжать использовать режим AR, ему необходимо будет периодически опускать смартфон и смотреть себе под ноги, в противном случае, дополненная реальность будет автоматически заменена обычной картой местности.