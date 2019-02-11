Из мира видеокарт: подробности о Nvidia GeForce GTX 1660 Ti и проверка производительности AMD Radeon VII

На днях в Сети появилось фото упаковки GeForce GTX 1660 Ti в исполнении компании Galax, подтверждающей некоторые характеристики видеокарты, а именно, отсутствие трассировки лучей (на что, впрочем, намекает и аббревиатура GTX вместо RTX). Кроме того, новинка получит порты DVI, HDMI, DisplayPort и систему охлаждения с двумя 90-миллиметровыми вентиляторами. Очевидно, что Nvidia расправилась со своими запасами GTX 1060 и готова анонсировать выпуск GTX 1660 Ti, а за ним – и GTX 1660.

Вторая, не менее интересная новость, касается видеокарты AMD Radeon VII, а точнее её первых тестов и сравнения с конкурентами. Мы помним, что на бенчмарках она засветилась далеко не с лучшей своей стороны, не оправдав возложенных на неё флагманских ожиданий.

На YouTube-канале TheSpyHood было опубликовано сравнение производительности двух видеокарт Radeon VII и GeForce RTX 2080 Ti в формате 8K на различных бенчмарках (Battlefield V, Strange Brigade, Far Cry 5, Counter Strike Global Offensive, Crysis 3, Hitman 2 и другие). Данный эксперимент позволил установить, спасают ли 16 ГБ оперативной памяти ситуацию, или это лишь маркетинговый ход (либо результат экономии, ведь Radeon VII – по сути, тот же ускоритель вычислений Radeon Instinct MI50).

