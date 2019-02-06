Позиция AMD на рынке всё крепчает и крепчает

Цена на устройства AMD упала на 15% за год, тогда как у их конкурентов, Intel, наоборот, выросла почти на 20%. Теперь корпорация, с названием из трёх букв, близка к экспансии рынка ЦП, поскольку её доля во всех сегментах выросла в разы.

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Если вспомнить о видеокарте AMD Radeon VII, которая продается по себестоимости, и скором анонсе 3D-карты Navi, то, без лишней статистики, можно легко понять, что дела у корпорации идут вполне себе неплохо. Чего не скажешь об их ближайших конкурентах – Intel, которые начали этот год не совсем удачно.

Однако один из немецких магазинов электронных устройств всё же решил составить аналитический отчёт за минувший год. Mindfactory предоставил статистику по продажам продукции AMD и Intel. Для сравнения: за год цена на ЦП AMD снизилась на 14,9%, а на процессоры Intel – выросла на 19,3% и только за счёт спроса на топовые Core i5-9600K и Core i9-9900K прибыли обоих производителей примерно уравнялись. Кстати, самым популярными AMD-устройствами стали ЦП Ryzen 5 2600 и Ryzen 7 2700X.

После того, как информация из отчёта немецкого магазина попала в Сеть, профессиональные аналитики захотели расширить картину и взглянуть на рынок в целом. Mercury Research, например, пришли к выводу, что доля AMD выросла во всех сегментах: в серверном – на 2,4% (с четвёртого квартала 2017 года по четвёртый квартал 2018 года, т.е. за год), в мобильном – на 5,3%, в настольном – на 3,9%. Это рекордные показатели роста для корпорации: последний раз такой рост наблюдался в 2013/2014 годах.

Такой ситуации, отчасти, поспособствовал дефицит процессоров Intel, отчасти, заоблачные цены на них, да и про популярность линейки ЦП Ryzen у покупателей тоже не стоит забывать.