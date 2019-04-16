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Произошла утечка спецификаций видеокарты Radeon RX 3080 с архитектурой Navi 10

Графические процессоры AMD Navi могут появиться уже в июле. (Изображение: Tinh Tế)
Графические процессоры AMD Navi могут появиться уже в июле. (Изображение: Tinh Tế)
Предполагаемые спецификации для новой видеокарты AMD были опубликованы в Интернете. Представленная информация соответствует более раним слухам о видеокарте Radeon RX 3080 Navi 10. Очевидно, что по производительности данный графический ускоритель займет место между AMD Vega 56 и Nvidia GeForce GTX 1080, но предполагаемая цена будет значительно меньше, чем у видеокарты Nvidia.
by Daniel R Deakin, 16.04.2019
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Учитывая репутацию источников, очень важно воспринимать информацию о спецификациях будущих новинок критически. В данном случае источником послужил анонимный пользователь с ресурса 4channel (где каждый может анонимно написать сообщение), утверждающий, что он сотрудник AMD. Что ж, эта информация, конечно, может быть правдой, но отнестись к ней лучше скептически.

Согласно анонимно опубликованным данным, графический ускоритель AMD Navi будет создан на основе новой архитектуры Next Generation Geometry (NGG) и оснащён технологией эффективного затенения пикселей (Draw Stream Binning Rasterizer). Что касается показателей, то, очевидно, эта видеокарта получит 32 КБ кеша первого уровня и 3076 КБ кеша – второго, 256-битную шину памяти и пропускную способность памяти 410 ГБ/с. В свою очередь Nvidia заявляет о пропускной способности 320 ГБ/с в своей GeForce GTX 1080.

Среди прочих характеристик Navi 10/AMD Radeon RX 3080 были опубликованы следующие: частота работы 1,8 ГГц, а также требования к теплоотводу 150 Вт, что совпадает с данными, полученными в декабре (как и 8 ГБ оперативной памяти GDDR6). Кроме этого анонимный пользователь сообщил, что устройство будет работать на уровне где-то между Vega 56 и GTX 1080, но его ценник, при этом, составит $259, что также не расходится с информацией конца прошлого года.

Конечно, даже если все данные – фейк, или банальное повторение старых слухов, то, по крайней мере, выглядят они вполне правдоподобно как для видеокарты Radeon RX 3080 Navi 10. В вышеупомянутом сообщении с 4channel утверждается, что информация «на 99% точна» и если это так, то Nvidia, безусловно, стоит побеспокоиться, поскольку потенциальный лидер в соотношении «цена-качество» - компания AMD – и здесь заткнёт всех за пояс. Действительно, сможет ли GeForce GTX 1080, которая в настоящее время оценена на веб-сайте Nvidia в $549 тягаться с такими конкурентами? Пожалуй, геймеры с большой вероятностью выберут RX 3080 Navi 10 за вдвое меньшую цену.

Источник(и)

SegmentNext

4channel

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Daniel R Deakin, 2019-04-16 (Update: 2019-04-17)

 