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Произошла утечка фотографий печатной платы для видеокарты AMD Navi

Фотографии печатной платы, возможно заготовленной для видеокарты AMD Navi, были размещены в Интернете. (Изображение: GamesQuill)
Фотографии печатной платы, возможно заготовленной для видеокарты AMD Navi, были размещены в Интернете. (Изображение: GamesQuill)
Два изображения печатной платы, которая может быть потенциальной основой будущих видеокарт AMD Navi, были размещены на Beidou. На фото хорошо просматривается логотип AMD, как и место для графического процессора. Печатная плата со снимков все еще находится в защитной пленке.
by Daniel R Deakin, 27.04.2019
игры AMD слухи компьютеры

Ресурс Guru3D раздобыл пару фотографий с китайского сайта Beidou, демонстрирующих новые платы, которые вполне могут предназначаться линейке AMD Navi. Как указал источник, плата со снимков (которые вы можете увидеть ниже), скорее всего, является инженерным образцом или простой комплектующей какого-то из устройств компании. Тем не менее, велика вероятность, что она может стать основой будущей видеокарты Radeon Navi.

Есть доказательства подтверждающие эту гипотезу. Например, анонс Navi ожидается в течение ближайших месяцев, поэтому сейчас – самое время для реальных утечек информации. На плате также присутствует знакомый логотип AMD. Guru3D предполагает, что видеокарта Navi, с такой основой, получит 8 или 16 ГБ памяти, вероятно поколения GDDR6, что позволит устройству на равных конкурировать с некоторыми из последних новинок Nvidia.

Кроме того, новостной ресурс высказал предположения касательно пропускной способности карты: 384 или 448 ГБ/с. Не так давно в Сети начали появляться спецификации Navi (а конкретно – AMD Radeon RX 3080), которые вполне соответствуют догадкам Guru3D: те же 8 ГБ памяти GDDR6, 256-битная шина памяти и пропускная способность 410 ГБ/с.

Естественно, вся эта информация – лишь предположения. Однако возможность увидеть хоть какое-то физическое оборудование, связанное с графическими процессорами AMD Navi и приоткрыть завесу тайны – это уже хорошая новость для многих.

Видны логотип AMD и место для графического процессора. (Изображение: Guru3D)
Видны логотип AMD и место для графического процессора. (Изображение: Guru3D)
Печатная плата покрыта слоем защитной пленки. (Изображение: Guru3D)
Печатная плата покрыта слоем защитной пленки. (Изображение: Guru3D)

Источник(и)

Guru3D

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Daniel R Deakin, 2019-04-27 (Update: 2019-04-27)

 