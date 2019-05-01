На этой неделе компания Dell открыла свою ежегодную конференцию Dell Technologies World в Лас-Вегасе, представив целый ряд новых продуктов, о которых мы вам сегодня и расскажем.

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Бюджетные Dell Precision 3540 и 3541

Обе модели – это 15,6-дюймовые мобильные рабочие станции, которые в отличие от серии Precision 5000 среднего класса и топовой Precision 7000 ориентированы на экономных пользователей.

Precision 3540 и 3541 внешне будут одинаковыми, а отличия коснутся лишь процессора и видеокарты. 3540 получит ЦП Intel 8-го поколения мощностью 15 Вт (варианты вплоть до Core i7-8665U) и карту Radeon Pro WX 2100, в то время как 3541 будет на шаг впереди с процессором 9-го поколения (35 Вт, Core i9-9880H) и графическим ускорителем Nvidia Quadro P620. Precision 3541 также получит микропроцессор Xeon для поддержки памяти ECC.

Обе рабочие станции оснащены разъемами Thunderbolt 3 и затворами для веб-камер, а также Wi-Fi 6 или 802.11ax. Precision 3540 уже продается по стартовой цене $800, а Precision 3541 появится чуть позже в мае.