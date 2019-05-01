Dell Technologies World 2019 | Обновлённые модели Precision, Latitude и Vostro от Dell
Бюджетные Dell Precision 3540 и 3541
Обе модели – это 15,6-дюймовые мобильные рабочие станции, которые в отличие от серии Precision 5000 среднего класса и топовой Precision 7000 ориентированы на экономных пользователей.
Precision 3540 и 3541 внешне будут одинаковыми, а отличия коснутся лишь процессора и видеокарты. 3540 получит ЦП Intel 8-го поколения мощностью 15 Вт (варианты вплоть до Core i7-8665U) и карту Radeon Pro WX 2100, в то время как 3541 будет на шаг впереди с процессором 9-го поколения (35 Вт, Core i9-9880H) и графическим ускорителем Nvidia Quadro P620. Precision 3541 также получит микропроцессор Xeon для поддержки памяти ECC.
Обе рабочие станции оснащены разъемами Thunderbolt 3 и затворами для веб-камер, а также Wi-Fi 6 или 802.11ax. Precision 3540 уже продается по стартовой цене $800, а Precision 3541 появится чуть позже в мае.
Топовые Dell Latitude 7300 и 7400
Кроме бюджетных моделей Dell также предложит обновлённую линейку Latitude 7000 с моделями 7300 на 13,3 дюйма (и разрешением 768p), а также 7400 с 14-дюймовым экраном (1080p) на смену Latitude 7390 и Latitude 7490 соответственно.
В этом случае в обоих ноутбуках будут использованы одни и те же процессоры Core 8-го поколения с vPro, одинаковыми твердотельными накопителями PCIe NVMe, аналогичным набором портов и ёмкостью аккумулятора.
Видеокартой для данных устройств была выбрана UHD Graphics 620 от Intel, вопреки ожиданиям увидеть на этом месте GeForce MX250 или другой топовый ускоритель. Latitude 7300 и 7400 уже доступны по стартовой цене $1300.
Средний класс: Dell Latitude 5400, 5401, 5500 и 5501
Линейка Latitude 5000 среднего класса обзавелась новыми моделями в 2019 году: 13,3-дюймовым Latitude 5300, 14-дюймовым 5400 и 15,6-дюймовым 5500, которые заменят прошлогодние Latitude 5390, 5490 и 5590 соответственно.
Модели Latitude 5300, 5400 и 5500 получили графику Radeon 540X, а также ЦП Core i7 8-го поколения U-класса с vPro, Intel XMM LTE, Wi-Fi 6 AX200 и, в довершение ко всему, ПО для обеспечения безопасности от Dell.
Пользователи, которые нуждаются в более высокой производительности могут вместо 5400 или 5500 выбрать Latitude 5401 или 5501, которые оснащены процессорами Intel Core H-класса, но в том же форм-факторе (разве что немного тяжелее из-за большего адаптера и системы охлаждения).
А вот 13,3-дюймовый Latitude 5300 не получил альтернативную высокопроизводительную «Latitude 5301»-версию в отличие от 5400 и 5500, однако об этой модели и её версиях мы расскажем далее. Dell Latitude 5400/5401 и 5500/5501 доступны на сайте Dell.com по цене от $820 до $1180 и выше.
Доступные: Dell Latitude 5300 и трансформируемый 5300
13-дюймовый модельный ряд линейки Latitude тоже получит своё продолжение в вышеупомянутом Latitude 5300 и 5300 2-в-1, которые оснащены процессорами Intel 8-го поколения U-класса, Intel XMM LTE и Wi-Fi 6 802.11ax. Фактически, это приемники прошлогоднего 12,5-дюймового 5290.
Трансформируемая модель 2-в-1 очень похожа на традиционную Latitude 5300 за исключением отсутствия порта RJ-45 и вариаций дисплея (есть лишь одна конфигурация: IPS, 1080p, яркость 255 нит). Модели Latitude 5300 и 5300 2-в-1 оценены в $820 и $950 соответственно.
Супербюджетный Latitude 3301
Семейство Latitude 3000 предназначено для студентов: пользователей, которым нужен недорогой ноутбук для работы с текстом, отправки электронной почты и других легких задач. Данная линейка будет модернизирована 13,3-дюймовыми, 14-дюймовыми и 15,6-дюймовыми вариантами. Из них пока что известно лишь об одной модели – Latitude 3301, который Dell назвала «самым маленьким и легким 13-дюймовым ноутбуком в мире».
Естественно, новые устройства серии Latitude 3000 получат узкие рамки и прочие современные атрибуты, например, ЦП Pentium или Core i3, а также ценник стартующий с отметки $530.
Dell Vostro 13 5390 и Vostro 15 7590
Кроме обновлений в сериях Precision и Latitude запланированы также две новые модели линейки Vostro среднего класса, которые вместе с новым дизайном и разрешением 1080p получат также новейшие процессоры Intel 9-го поколения и графические ускорители Nvidia GTX 16.
Первая модель - 13,3-дюймовый Vostro 13 5000 5390, который, по словам Dell, должен стать самым тонким и легким во всей линейке. Это стало возможным, в том числе, благодаря узким рамкам экрана (толщиной 14,9 мм с трёх сторон), алюминиевой крышке и весу 1,18 кг, что даже легче, чем XPS 13 9380 от Dell. Варианты процессоров варьируются от Whiskey Lake-U Core i3-8145U до Core i7-8565U с графикой GeForce MX250. ОЗУ системы запаяно и не подлежит замене, в то время как твердотельный накопитель M.2 можно сменить при необходимости.
Вторая модель - более крупный 15,6-дюймовый Vostro 15 7000 7590 с процессором Core i9-9880H 45 Вт и графическим ускорителем GeForce GTX 1650 для увеличения производительности. Ожидается, что Vostro 13 5390 и Vostro 15 7590 будут выпущены на рынок 16 мая по цене от $850 и $1150 соответственно.
Источник(и)
Dell