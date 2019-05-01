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Dell Technologies World 2019 | Обновлённые модели Precision, Latitude и Vostro от Dell

На этой неделе компания Dell открыла свою ежегодную конференцию Dell Technologies World в Лас-Вегасе, представив целый ряд новых продуктов, о которых мы вам сегодня и расскажем.
by Alina Bakhvalova, 01.05.2019

Бюджетные Dell Precision 3540 и 3541

Обе модели – это 15,6-дюймовые мобильные рабочие станции, которые в отличие от серии Precision 5000 среднего класса и топовой Precision 7000 ориентированы на экономных пользователей.

Precision 3540 и 3541 внешне будут одинаковыми, а отличия коснутся лишь процессора и видеокарты. 3540 получит ЦП Intel 8-го поколения мощностью 15 Вт (варианты вплоть до Core i7-8665U) и карту Radeon Pro WX 2100, в то время как 3541 будет на шаг впереди с процессором 9-го поколения (35 Вт, Core i9-9880H) и графическим ускорителем Nvidia Quadro P620. Precision 3541 также получит микропроцессор Xeon для поддержки памяти ECC.

Обе рабочие станции оснащены разъемами Thunderbolt 3 и затворами для веб-камер, а также Wi-Fi 6 или 802.11ax. Precision 3540 уже продается по стартовой цене $800, а Precision 3541 появится чуть позже в мае.

Precision 3540
Precision 3540
Precision 3540
Precision 3540
Precision 3540
Precision 3540
Precision 3540
Precision 3540
Precision 3541
Precision 3541
Precision 3541
Precision 3541
Precision 3541
Precision 3541
Precision 3541
Precision 3541
Precision 3540
Precision 3540
Precision 3541
Precision 3541

Топовые Dell Latitude 7300 и 7400

Кроме бюджетных моделей Dell также предложит обновлённую линейку Latitude 7000 с моделями 7300 на 13,3 дюйма (и разрешением 768p), а также 7400 с 14-дюймовым экраном (1080p) на смену Latitude 7390 и Latitude 7490 соответственно.

В этом случае в обоих ноутбуках будут использованы одни и те же процессоры Core 8-го поколения с vPro, одинаковыми твердотельными накопителями PCIe NVMe, аналогичным набором портов и ёмкостью аккумулятора.

Видеокартой для данных устройств была выбрана UHD Graphics 620 от Intel, вопреки ожиданиям увидеть на этом месте GeForce MX250 или другой топовый ускоритель. Latitude 7300 и 7400 уже доступны по стартовой цене $1300.

Latitude 7300
Latitude 7300
Latitude 7300
Latitude 7300
Latitude 7300
Latitude 7300
Latitude 7300
Latitude 7300
Latitude 7400
Latitude 7400
Latitude 7400
Latitude 7400
Latitude 7400
Latitude 7400
Latitude 7400
Latitude 7400
Характеристики Latitude 7300 и 7400
Характеристики Latitude 7300 и 7400
Характеристики Latitude 7300 и 7400
Характеристики Latitude 7300 и 7400
Характеристики Latitude 7300 и 7400
Характеристики Latitude 7300 и 7400
 

Средний класс: Dell Latitude 5400, 5401, 5500 и 5501

Линейка Latitude 5000 среднего класса обзавелась новыми моделями в 2019 году: 13,3-дюймовым Latitude 5300, 14-дюймовым 5400 и 15,6-дюймовым 5500, которые заменят прошлогодние Latitude 5390, 5490 и 5590 соответственно.

Модели Latitude 5300, 5400 и 5500 получили графику Radeon 540X, а также ЦП Core i7 8-го поколения U-класса с vPro, Intel XMM LTE, Wi-Fi 6 AX200 и, в довершение ко всему, ПО для обеспечения безопасности от Dell.

Пользователи, которые нуждаются в более высокой производительности могут вместо 5400 или 5500 выбрать Latitude 5401 или 5501, которые оснащены процессорами Intel Core H-класса, но в том же форм-факторе (разве что немного тяжелее из-за большего адаптера и системы охлаждения).

А вот 13,3-дюймовый Latitude 5300 не получил альтернативную высокопроизводительную «Latitude 5301»-версию в отличие от 5400 и 5500, однако об этой модели и её версиях мы расскажем далее. Dell Latitude 5400/5401 и 5500/5501 доступны на сайте Dell.com по цене от $820 до $1180 и выше.

Dell Latitude 5400/5401
Dell Latitude 5400/5401
Dell Latitude 5400/5401
Dell Latitude 5400/5401
Dell Latitude 5400/5401
Dell Latitude 5400/5401
Dell Latitude 5400/5401
Dell Latitude 5400/5401
Dell Latitude 5500/5501
Dell Latitude 5500/5501
Dell Latitude 5500/5501
Dell Latitude 5500/5501
Dell Latitude 5500/5501
Dell Latitude 5500/5501
Dell Latitude 5500/5501
Dell Latitude 5500/5501
Характеристики Dell Latitude 5300, 5400, 5500
Характеристики Dell Latitude 5300, 5400, 5500
Характеристики Dell Latitude 5300, 5400, 5500
Характеристики Dell Latitude 5300, 5400, 5500
Характеристики Dell Latitude 5300, 5400, 5500
Характеристики Dell Latitude 5300, 5400, 5500
 

Доступные: Dell Latitude 5300 и трансформируемый 5300

13-дюймовый модельный ряд линейки Latitude тоже получит своё продолжение в вышеупомянутом Latitude 5300 и 5300 2-в-1, которые оснащены процессорами Intel 8-го поколения U-класса, Intel XMM LTE и Wi-Fi 6 802.11ax. Фактически, это приемники прошлогоднего 12,5-дюймового 5290.

Трансформируемая модель 2-в-1 очень похожа на традиционную Latitude 5300 за исключением отсутствия порта RJ-45 и вариаций дисплея (есть лишь одна конфигурация: IPS, 1080p, яркость 255 нит). Модели Latitude 5300 и 5300 2-в-1 оценены в $820 и $950 соответственно.

Dell Latitude 5300
Dell Latitude 5300
Dell Latitude 5300
Dell Latitude 5300
Dell Latitude 5300
Dell Latitude 5300
Dell Latitude 5300
Dell Latitude 5300
Dell Latitude 5300 2-в-1
Dell Latitude 5300 2-в-1
Dell Latitude 5300 2-в-1
Dell Latitude 5300 2-в-1
Dell Latitude 5300 2-в-1
Dell Latitude 5300 2-в-1
Dell Latitude 5300 2-в-1
Dell Latitude 5300 2-в-1
Характеристики Dell Latitude 5300
Характеристики Dell Latitude 5300
Характеристики Dell Latitude 5300
Характеристики Dell Latitude 5300
Характеристики Dell Latitude 5300
Характеристики Dell Latitude 5300
Характеристики Dell Latitude 5300 2-в-1
Характеристики Dell Latitude 5300 2-в-1
Характеристики Dell Latitude 5300 2-в-1
Характеристики Dell Latitude 5300 2-в-1
 

Супербюджетный Latitude 3301

Семейство Latitude 3000 предназначено для студентов: пользователей, которым нужен недорогой ноутбук для работы с текстом, отправки электронной почты и других легких задач. Данная линейка будет модернизирована 13,3-дюймовыми, 14-дюймовыми и 15,6-дюймовыми вариантами. Из них пока что известно лишь об одной модели – Latitude 3301, который Dell назвала «самым маленьким и легким 13-дюймовым ноутбуком в мире».

Естественно, новые устройства серии Latitude 3000 получат узкие рамки и прочие современные атрибуты, например, ЦП Pentium или Core i3, а также ценник стартующий с отметки $530.

Latitude 13 3301
Latitude 13 3301
Latitude 13 3301
Latitude 13 3301
Latitude 13 3301
Latitude 13 3301
Latitude 13 3301
Latitude 13 3301

Dell Vostro 13 5390 и Vostro 15 7590

Кроме обновлений в сериях Precision и Latitude запланированы также две новые модели линейки Vostro среднего класса, которые вместе с новым дизайном и разрешением 1080p получат также новейшие процессоры Intel 9-го поколения и графические ускорители Nvidia GTX 16.

Первая модель - 13,3-дюймовый Vostro 13 5000 5390, который, по словам Dell, должен стать самым тонким и легким во всей линейке. Это стало возможным, в том числе, благодаря узким рамкам экрана (толщиной 14,9 мм с трёх сторон), алюминиевой крышке и весу 1,18 кг, что даже легче, чем XPS 13 9380 от Dell. Варианты процессоров варьируются от Whiskey Lake-U Core i3-8145U до Core i7-8565U с графикой GeForce MX250. ОЗУ системы запаяно и не подлежит замене, в то время как твердотельный накопитель M.2 можно сменить при необходимости.

Вторая модель - более крупный 15,6-дюймовый Vostro 15 7000 7590 с процессором Core i9-9880H 45 Вт и графическим ускорителем GeForce GTX 1650 для увеличения производительности. Ожидается, что Vostro 13 5390 и Vostro 15 7590 будут выпущены на рынок 16 мая по цене от $850 и $1150 соответственно.

Vostro 13 5000 5390
Vostro 13 5000 5390
Vostro 13 5000 5390
Vostro 13 5000 5390
Vostro 13 5000 5390
Vostro 13 5000 5390
Vostro 13 5000 5390
Vostro 13 5000 5390
Vostro 15 7000 7590
Vostro 15 7000 7590
Vostro 15 7000 7590
Vostro 15 7000 7590
Vostro 15 7000 7590
Vostro 15 7000 7590
Vostro 15 7000 7590
Vostro 15 7000 7590
Характеристики Vostro 13 5000 5390
Характеристики Vostro 13 5000 5390
Характеристики Vostro 15 7000 7590
Характеристики Vostro 15 7000 7590

Источник(и)

Dell

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> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2019 05 > Обновлённые модели Precision, Latitude и Vostro от Dell
Alina Bakhvalova, 2019-05- 1 (Update: 2019-05- 1)

 