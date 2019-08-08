Похоже, что Dell XPS 13 7390 2-в-1 станет первым ноутбуком из Project Athena на рынке

Dell наконец-то начнет принимать заказы на второе поколение XPS 13 2-в-1 сегодня в 9 часов утра по восточному времени (Eastern Standard Time). Точные цены и конфигурации ноутбуков, работающих на Ice Lake и оснащённых испарительной камерой, появятся чуть позже.

Представленный на Computex 2019, XPS 13 7390 2-в-1 воплотил в себе то, чем должен был стать оригинальный XPS 13 2-в-1: конвертируемый ноутбук, но с производительностью обычного XPS 13, а не с каким-нибудь медленным процессором Atom. Однако из-за целого ряда уникальных аппаратных особенностей выпуск XPS 13 7390 2-в-1 неоднократно переносился и откладывался.

К счастью, Dell наконец-то открывает предварительный заказ на свой новый конвертируемый XPS сегодня, начиная с 6:00 по тихоокеанскому времени. Конечно, для других стран, кроме США данная информация не особо актуальна, однако, в прошлый раз устройства данного производителя появились в продаже всего через несколько недель после предварительного заказа, а это значит, что фактический запуск XPS 13 7390 2-в-1 уже не за горами. Возможно, он совпадёт с сентябрьской выставкой потребительской электроники IFA 2019, где, как ожидается, Intel предоставит более подробную информацию о Ice Lake и Comet Lake (прим. переводчика: в комментариях и вопросах на официальной странице XPS 13 7390 2-в-1 один из пользователей предположил, что именно дефицит процессоров сыграл роль в задержках выпуска устройства).

Предлагаем вам посетить официальную страницу продукта, а также ознакомиться со спецификациями XPS 13 7390 2-в-1, которые вы найдёте ниже. Наш полный обзор устройства также последует в ближайшее время после его выхода.