На выставке IFA 2019 Lenovo представила 13,3-дюймовый IdeaPad S340 с процессором Intel 10-го поколения Comet Lake-U и видеокартой NVIDIA GeForce MX250. Новый IdeaPad S340 доступен в трёх цветовых вариантах и весит всего 1,3 кг. Единственный недостаток – небольшое количество портов.

После анонса IdeaPad S-серии с AMD Ryzen Zen+ на выставке MWC в начале этого года Lenovo снова вернулась к данному концепту и предложила обновленную серию IdeaPad S с ЦП Intel 10-го поколения Comet Lake-U и NVIDIA GeForce MX250. Если ранее серия IdeaPad S включала в себя 14 и 15-дюймовые варианты, то сейчас к ним добавится 13,3-дюймовый ноутбук.

Новый 13-дюймовый IdeaPad S340 весит всего 1,3 кг и поставляется в трёх цветовых вариантах - Liquid Blue (голубой), Platinum Grey (серый) и Sand Pink (розовый). Конфигурации ЦП начинаются с Intel Core i3-10110U и вплоть до Core i7-10510U, ОЗУ составляет до 16 ГБ, накопитель NVMe PCIe M.2 SSD – до 512 ГБ и видеокарта – до версии MX250. 13,3-дюймовый дисплей имеет разрешение FHD и охватывает 72% цветового диапазона NTSC, а максимальная яркость составляет 300 нит. В устройстве нет Wi-Fi 6, но есть адаптер Wireless-AC 2x2 и Bluetooth 5.0.

Выбор портов невелик и включает в себя пару USB 3.1 Gen1 Type-A, один выход HDMI 1.4 и аудио разъём. По какой-то причине Lenovo решила не использовать порты USB Type-C и кард-ридер SD/microSD, что, на наш взгляд, плохая идея. Также есть аккумуляторная батарея на 42 Втч с быстрой зарядкой и автономностью до 8 часов работы.

Информации о ценах и дате релиза в Европе и на Ближнем Востоке пока нет.