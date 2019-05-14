Lenovo ThinkPad X1 Extreme станет еще круче в 2019 году
Выпущенный в прошлом году ThinkPad X1 Extreme все еще является одним из самых роскошных устройств корпоративного уровня благодаря прочному и красивому корпусу, превосходной производительности процессора, 4K UHD дисплею без ШИМ и простоте разборки. В этом году Lenovo переводит ThinkPad X1 Extreme на новый уровень: процессор Intel 9 поколения Core i9 и видеокарта GTX 1650 Max-Q придут на смену чипам 8 поколения и GTX 1050 Ti Max-Q.
Среди других улучшений сенсорный 4K OLED дисплей и возможность установки SSD вплоть до 4 ТБ. OLED дисплей скорее всего будет такой же, как в обновленных IdeaPad C730 и Razer Blade 15.
Несмотря на такие серьезные изменения в начинке и компонентах, корпус ThinkPad X1 Extreme второго поколения останется прежним. То есть, пользователи могут не волноваться - их ждет все такая же удобная клавиатура, тачпад и набор портов. Нам очень интересно увидеть какой прирост производительности обеспечивает Core i9 9 поколения в сравнении с Core i7-8750H и будет ли чип страдать от троттлинга.
Продажи ThinkPad X1 Extreme второго поколения стартуют в июле по цене от $1500. Пока что о GTX 1660 Ti Max-Q неизвестно вообще ничего, так что остается скрестить пальцы и ждать возможности протестировать аппарат.
Источник(и)
Lenovo