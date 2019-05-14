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Lenovo ThinkPad X1 Extreme станет еще круче в 2019 году

Lenovo ThinkPad X1 Extreme станет еще более экстремальным в обновленной версии 2019 года выпуска
Lenovo ThinkPad X1 Extreme станет еще более экстремальным в обновленной версии 2019 года выпуска
Обновленная модель несет на борту процессор Intel Core i9-9880H и видеокарту Nvidia GeForce GTX 1650 Max-Q, а также сенсорный 4K UHD OLED дисплей. Корпус останется прежним, полюбившимся фанатам по предыдущей версии X1 Extreme.
by Allen Ngo, 14.05.2019
бизнес ноутбуки ThinkPad

Выпущенный в прошлом году ThinkPad X1 Extreme все еще является одним из самых роскошных устройств корпоративного уровня благодаря прочному и красивому корпусу, превосходной производительности процессора, 4K UHD дисплею без ШИМ и простоте разборки. В этом году Lenovo переводит ThinkPad X1 Extreme на новый уровень: процессор Intel 9 поколения Core i9 и видеокарта GTX 1650 Max-Q придут на смену чипам 8 поколения и GTX 1050 Ti Max-Q.

Среди других улучшений сенсорный 4K OLED дисплей и возможность установки SSD вплоть до 4 ТБ. OLED дисплей скорее всего будет такой же, как в обновленных IdeaPad C730 и Razer Blade 15.

Несмотря на такие серьезные изменения в начинке и компонентах, корпус ThinkPad X1 Extreme второго поколения останется прежним. То есть, пользователи могут не волноваться - их ждет все такая же удобная клавиатура, тачпад и набор портов. Нам очень интересно увидеть какой прирост производительности обеспечивает Core i9 9 поколения в сравнении с Core i7-8750H и будет ли чип страдать от троттлинга.

Продажи ThinkPad X1 Extreme второго поколения стартуют в июле по цене от $1500. Пока что о GTX 1660 Ti Max-Q неизвестно вообще ничего, так что остается скрестить пальцы и ждать возможности протестировать аппарат.

Характеристики ThinkPad X1 Extreme второго поколения
Характеристики ThinkPad X1 Extreme второго поколения
Характеристики ThinkPad X1 Extreme второго поколения
Характеристики ThinkPad X1 Extreme второго поколения

Источник(и)

Lenovo

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Allen Ngo, 2019-05-14 (Update: 2019-05-14)

 