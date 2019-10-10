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Новые Lenovo ThinkPad E14 и E15 стали более тонкими за счёт одного слота ОЗУ

В Lenovo ThinkPad E14 и E15 будет лишь один слот для ОЗУ
В Lenovo ThinkPad E14 и E15 будет лишь один слот для ОЗУ
Lenovo обновила свою серию ThinkPad E новыми процессорами Intel Comet Lake. Однако новые модели ThinkPad E14 и ThinkPad E15 также получили нечто большее, чем простое обновления ЦП, поскольку Lenovo изменила их дизайн в сравнении с предшественниками ThinkPad E490 и ThinkPad E590.
Benjamin Herzig | 10/10/2019
Comet Lake бизнес AMD ноутбуки ThinkPad

В графике обновлений Lenovo бюджетные ThinkPad из серии E обычно стоят на первом месте. Похоже, что этот год не станет исключением из правил, так как ноутбуки для так называемого «малого бизнеса» снова открывают новое поколение ThinkPad.

С Lenovo ThinkPad E14 и Lenovo ThinkPad E15 Lenovo начнётся линейный ряд ThinkPad 2020 года. Как и ThinkPad L13, оба устройства получили новый формат имени, поскольку Lenovo отказалась от традиционной схемы «буква плюс три цифры», которую использовала около десяти лет.

Помимо переименования, приемники Lenovo ThinkPad E490 и Lenovo ThinkPad E590, конечно же, включают новейшие процессоры Intel. В данном случае речь идёт о Comet Lake. Помимо процессора, в ThinkPad E14 и ThinkPad E15 также появится новый дискретный графический ускоритель – AMD Radeon RX 640. К этому списку добавляется всего один слот ОЗУ (в E490/E590 их было два), 2,5-дюймовый отсек для жёсткого диска/твердотельного накопителя, а также слот M.2 SSD, поэтому в ноутбуках серии E по-прежнему можно будет обновить память.

Новые ноутбуки ThinkPad серии E включают не только внутренние обновления. Lenovo также переработала их корпус. ThinkPad E490 и ThinkPad E590 были довольно объемными (толщиной 19,9 мм), поэтому их сделали несколько тоньше: 17,9 мм алюминиевая версия ThinkPad E14 и 18,9 мм ThinkPad E15. Кроме того, теперь клавиатура интегрирована в шасси, что затрудняет её замену. Также Lenovo добавила сканер отпечатков пальцев, вмонтировав его в кнопку питания, что произошло впервые в линейке ThinkPad.

ThinkPad E14 и E15 ещё не доступны в Европе или США, но ждать их запуска, вероятно, осталось недолго.

Lenovo ThinkPad E14
Lenovo ThinkPad E14
Lenovo ThinkPad E14
Lenovo ThinkPad E14
Характеристики Lenovo ThinkPad E14
Характеристики Lenovo ThinkPad E14
Характеристики Lenovo ThinkPad E15
Характеристики Lenovo ThinkPad E15

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Benjamin Herzig, 2019-10-10 (Update: 2019-10-10)

 