Новые Lenovo ThinkPad E14 и E15 стали более тонкими за счёт одного слота ОЗУ

Lenovo обновила свою серию ThinkPad E новыми процессорами Intel Comet Lake. Однако новые модели ThinkPad E14 и ThinkPad E15 также получили нечто большее, чем простое обновления ЦП, поскольку Lenovo изменила их дизайн в сравнении с предшественниками ThinkPad E490 и ThinkPad E590.

В графике обновлений Lenovo бюджетные ThinkPad из серии E обычно стоят на первом месте. Похоже, что этот год не станет исключением из правил, так как ноутбуки для так называемого «малого бизнеса» снова открывают новое поколение ThinkPad.

С Lenovo ThinkPad E14 и Lenovo ThinkPad E15 Lenovo начнётся линейный ряд ThinkPad 2020 года. Как и ThinkPad L13, оба устройства получили новый формат имени, поскольку Lenovo отказалась от традиционной схемы «буква плюс три цифры», которую использовала около десяти лет.

Помимо переименования, приемники Lenovo ThinkPad E490 и Lenovo ThinkPad E590, конечно же, включают новейшие процессоры Intel. В данном случае речь идёт о Comet Lake. Помимо процессора, в ThinkPad E14 и ThinkPad E15 также появится новый дискретный графический ускоритель – AMD Radeon RX 640. К этому списку добавляется всего один слот ОЗУ (в E490/E590 их было два), 2,5-дюймовый отсек для жёсткого диска/твердотельного накопителя, а также слот M.2 SSD, поэтому в ноутбуках серии E по-прежнему можно будет обновить память.