Новые Lenovo ThinkPad E14 и E15 стали более тонкими за счёт одного слота ОЗУ
В графике обновлений Lenovo бюджетные ThinkPad из серии E обычно стоят на первом месте. Похоже, что этот год не станет исключением из правил, так как ноутбуки для так называемого «малого бизнеса» снова открывают новое поколение ThinkPad.
С Lenovo ThinkPad E14 и Lenovo ThinkPad E15 Lenovo начнётся линейный ряд ThinkPad 2020 года. Как и ThinkPad L13, оба устройства получили новый формат имени, поскольку Lenovo отказалась от традиционной схемы «буква плюс три цифры», которую использовала около десяти лет.
Помимо переименования, приемники Lenovo ThinkPad E490 и Lenovo ThinkPad E590, конечно же, включают новейшие процессоры Intel. В данном случае речь идёт о Comet Lake. Помимо процессора, в ThinkPad E14 и ThinkPad E15 также появится новый дискретный графический ускоритель – AMD Radeon RX 640. К этому списку добавляется всего один слот ОЗУ (в E490/E590 их было два), 2,5-дюймовый отсек для жёсткого диска/твердотельного накопителя, а также слот M.2 SSD, поэтому в ноутбуках серии E по-прежнему можно будет обновить память.
Новые ноутбуки ThinkPad серии E включают не только внутренние обновления. Lenovo также переработала их корпус. ThinkPad E490 и ThinkPad E590 были довольно объемными (толщиной 19,9 мм), поэтому их сделали несколько тоньше: 17,9 мм алюминиевая версия ThinkPad E14 и 18,9 мм ThinkPad E15. Кроме того, теперь клавиатура интегрирована в шасси, что затрудняет её замену. Также Lenovo добавила сканер отпечатков пальцев, вмонтировав его в кнопку питания, что произошло впервые в линейке ThinkPad.
ThinkPad E14 и E15 ещё не доступны в Европе или США, но ждать их запуска, вероятно, осталось недолго.