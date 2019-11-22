Рекламный ролик складного ThinkPad X1 не оставит равнодушным никого из поклонников Lenovo

Lenovo опубликовала на YouTube демонстрационный ролик складного ThinkPad X1, отснятый на недавнем мероприятии компании Tech World. Официальный рекламный тизер этого складного ноутбука был выпущен ещё в начале этого года, но в новом ролике устройство и взаимодействие с ним показаны в живую. Складной ПК выглядит впечатляюще, но это явно не финальная его версия.

Lenovo уже рассказала миру о гибком ThinkPad X1, который был назван «первым в мире складным ПК». Тем не менее, до недавнего времени, вся информация о внешнем виде устройства исчерпывалась рендерами и тизерным видео. Но на прошлой неделе компания опубликовала новый промо-ролик, который демонстрирует 13.3-дюймовый ноутбук с выставки Lenovo Tech World 2019, а также процесс взаимодействия с ним, то как он складывается и раскладывается.

Гибкий Lenovo ThinkPad X1 был официально представлен в Китае Яном Юаньцином (Yang Yuanquing), генеральным директором данной компании. Руководитель показал, насколько легко устройство складывается и раскладывается, а также несколько раз продемонстрировал его со всех сторон, чтобы зрители могли рассмотреть ПК. Шарнирный механизм можно увидеть на некоторых изображениях (см. ниже), но складка на дисплее, по-видимому, не слишком заметна.

На складном Lenovo ThinkPad X1, очевидно, установлен OLED-экран с разрешением 2K для отображения мультимедиа; компания явно пытается убедить потенциальных покупателей в том, что экран в данном устройстве выполнен на высшем уровне. Однако в отношении внутренних комплектующих и, собственно, цены мало что известно. Тем не менее, считается, что складные ПК выйдут на рынок уже во втором квартале 2020 года.

Очевидно, что на данный момент устройство находится ещё в сыром состоянии. Оно выглядит незавершённым, а чёрные складки в месте сгиба выглядят неуместно и неопрятно. Однако это ещё не финальный вариант Lenovo ThinkPad X1, так что конечный продукт, вероятно, будет гораздо лучше. Некоторые ставят под сомнение саму идею производства ThinkPad без знаменитой клавиатуры или TrackPoint, другие – жалуются на довольно грубый внешний вид новинки. Тем не менее, если Lenovo удастся создать симпатичный и неплохо работающий бизнес-ноутбук со складным экраном, то это может привести к коренным изменениям на всём рынке ноутбуков.