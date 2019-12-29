Huawei Mate X 2-го поколения может получить зарядку мощностью 65 Вт

Предположительный преемник Huawei Mate X, устройство с кодовым названием «Tahiti», было сертифицировано в Китае. Данная утечка обнародовала наличие в смартфоне зарядки мощностью 65 Вт. Эта же технология может быть использована и в серии P40.

Ходят слухи, что в настоящее время Huawei уже работает над вторым раскладным смартфоном с кодовым названием Tahiti. А недавно устройство именуемое «TAH-AN00m» было сертифицировано китайской базе 3C. Его описали как «цифровой мобильный телефон 5G» (5G Digital Mobile Phone), который заряжается на мощности 65 Вт.

Для сравнения, самым быстрым стандартом зарядки, который Huawei предлагает в настоящее время, является система SuperCharge мощностью 55 Вт, установленная в оригинальном Mate X. Она рассчитана на зарядку аккумулятора емкостью 4500 мАч до 85% за полчаса; однако новый блок питания (HW-200200CP1), упомянутый в базе 3C, может превзойти эту скорость.

Это новое, возможно, гибкое устройство, скорее всего, появится уже после обновления Mate X, запланированного на MWC 2020. Кроме того, новая технология зарядки также может быть использована в серии Huawei P40. Предполагаемый «Mate X2», вероятно, получит несколько иной форм-фактор, нежели оригинал: прогнозируется, что в 2020 году самым популярным форматом станет именно классическая «раскладушка».