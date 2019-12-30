Новые сертификаты говорят о том, что Samsung Galaxy S11+ уже близок к запуску

Китайский регулятор связи 3C не так давно одобрил смартфон Samsung с кодовым названием SM-G9880. В настоящее время считается, что под этим номером скрыт Galaxy S11+, который должен стать мобильным ультра-флагманом 2020 года. Если вся информация из 3С – правда, то он будет поставляться с зарядным устройством на 25 Вт и поддержкой 5G.

Смартфон, называемый нами «Galaxy S11+», был сертифицирован в Bluetooth SIG. Однако у этого устройства несколько иной номер модели – SM-G988 – не соответствующий тому, что был в предыдущих утечках. Следовательно, новая документация, возможно, ссылается на другой вариант, например, на S11+ (или S20+, как он, вероятнее всего, будет назван) или на устройство для другого рынка.

На носу 2020 год, а это значит, что следующее поколение флагманских телефонах Samsung совсем не за горами. Многие называют новую серию по старинке, Galaxy S11; она, как и ее предшественники, будет состоять из бюджетных и «плюс» моделей. Последняя утечка информации показала, что новая серия устройств уже прошла сертификацию 3C в Китае, значит, ее дебют уже очень близок.

Кстати, в базе 3C обнаружилось сразу два устройства: под номером «SM-G9880» и еще одно – «SM-G9810», ассоциирующееся с Galaxy S11e. Соответствующие сертификаты этих смартфонов предполагают, что у них есть общие характеристики: одинаковый адаптер для зарядки Samsung EP-TA800, который способен поддерживать мощность 25 Вт.

Эта цифра может показаться слишком маленькой для тех, кто надеялся, что Galaxy S11+ будет поддерживать более высокий стандарт по сравнению с S10, особенно в контексте того, что этот смартфон получил аккумулятор на 5000 мАч, которой будет заряжаться целую вечность на стандартных скоростях. Тем не менее, все еще есть надежда, что, хотя бы вариант Plus, будет поддерживать адаптеры для быстрой зарядки, которые производитель продает отдельно.

Предположительные Galaxy S11e и Galaxy S11+, сертифицированные в Китае, имеют еще кое-что общее: поддержку 5G. Это говорит о том, что оба устройства флагманской линейки Samsung будут либо иметь дополнительные варианты, поддерживающие новый тип подключения, либо же просто оба получат 5G.