На Geekbench появилось устройство, которым может быть Samsung Galaxy M31
Samsung SM-M315F попал на Geekbench 5. Исходя из номера модели, вполне возможно, что речь идет о Samsung Galaxy M31. Поскольку он будет продолжателем серии M30, то стоило бы ожидать, что это будет очень достойное устройство среднего уровня, которое может выйти уже в следующем году.
Однако выбор процессора производителем весьма ироничен: это будет та же однокристальная система, что и в недавно анонсированном Galaxy A51 и в M30s, а именно – Exynos 9611. Более того, A51 и SM-M315F, похоже, имеют целый ряд общих характеристик.Например, 6 ГБ оперативной памяти и Android 10 (предположительно, с оболочкой One UI 2.0).
Соответственно, результаты «Galaxy M31» подозрительно сильно похожи на результаты Galaxy A51 на том же бенчмарке. Если эта утечка окажется правильной, то поклонникам Samsung придется очень внимательно искать отличия между Galaxy M31 и A51, чтобы оправдать любимый бренд.
Источник(и)
Geekbench; DroidShout