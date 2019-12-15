Samsung Galaxy Note 10 и 10+ тоже получат Android 10

Появилось обновление One UI 2.0 на базе Android 10 для Galaxy Note 10 и 10+. С одной стороны, это отличная новость для владельцев данных премиальных фаблетов, поскольку это обновление было запланировано на 2020 год. С другой стороны, обновление доступно далеко не всем, а лишь ограниченному кругу пользователей.

Компания Samsung подготовила стабильную официальную сборку One UI 2.0 на базе Android 10 для Galaxy Note 10 и 10+. На устройства серии Galaxy S10 это обновление пришло раньше, намного опережая запланированный график. Линейка Note 10 тоже должна была получить новый Android не раньше февраля 2020 года, однако все происходит уже сейчас.

Новая прошивка для Galaxy Note 10 и 10+, известная как N97*FXXU1BSL7, включает в себя патчи безопасности за декабрь 2019 года. Предположительно она была разработана на основе бета-версии One UI 2.0, которая, до недавнего времени, являлась единственным способом получить Android 10 для Galaxy Note 10 и 10+. Однако, что примечательно, стабильное обновление получили только те пользователи, которые участвовали в той самой бета-программе.

Кроме того, новая прошивка появилась лишь в некоторых регионах, например, в Голландии. Предполагается, что в ближайшем будущем вышеупомянутое обновление программного обеспечения получат и те, кто не участвовал в тестировании бета-версии. В противном случае ресурс SamMobile пообещал вскоре опубликовать файл обновления. Так что пользователям Galaxy Note 10/10+, возможно, даже не придется ждать, пока производитель пришлет им новую версию ОС, а можно будет просто скачать и установить ее самостоятельно.