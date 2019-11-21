OPPO представит ColorOS 7 на базе Android 10

Версия прошивки на базе для Android 10 от Oppo представлена в лице ColorOS 7. ОС содержит множество улучшений касающихся внешнего вида и производительности. Новая прошивка будет доступна для соответствующих устройств, начиная с 25 ноября.

OPPO наконец-то выпустила долгожданную версию прошивки ColorOS 7 на базе Android 10. Программное обеспечение имеет полностью переработанный пользовательский интерфейс, включающий новые элементы дизайна. Ожидается, что более удобная цветовая система уменьшит утомляемость глаз пользователей. Поскольку сборка основана на Android 10, она также включает общесистемную тёмную тему оформления.

OPPO утверждает, что ColorOS 7 сможет запускать приложения на 40% быстрее и увеличит эффективность расходования ресурсов системы на 30%. Кроме того, прошивка улучшит оптимизацию оперативной памяти. Программное обеспечение также имеет игровые решения, такие как режим для разгона графического процессора Turbo Mode, который обеспечивает плавность игрового процесса.

Приложение камеры получит некоторые новые функции, такие как улучшенный ночной режим, портретный режим 2.0 и режим супер-стабилизации для записи видео. Приложение галереи тоже оптимизировано для быстрой съёмки, редактирования и обмена фото. Появилась функция редактирования видео одним касанием, которая называется «Soloop Recording». ColorOS 7 позволит пользователям изменять вид иконок на домашнем экране и выбирать обои из новой подборки Art+.

Ожидается, что внедрение программного обеспечения начнется 25 ноября, начиная с OPPO Reno, Reno Inspiration Edition, Reno 10x Zoom, Reno Barcelona Custom Edition, Reno Ace и Reno Ace Gundam Edition. В декабре обновление получит OPPO Reno 2. Другие устройства OPPO получат программное обеспечение начиная с первого квартала 2020 года. Для устройств линейки Realme будет подготовлена слегка измененная версия ColorOS 7, которая выйдет только в феврале 2020 года.