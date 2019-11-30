Кажется, Android 10 дошёл и до Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Xiaomi Redmi Note 8 Pro начал получать сборки MIUI 11 на базе Android 10, как выяснилось благодаря Geekbench в начале этого месяца (правда, речь идёт только о бета-версиях прошивки). Обновление размером 1.9 ГБ содержит также ноябрьские патчи безопасности и несколько других улучшений ОС.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro произвёл на нас хорошее впечатление во время обзора, а теперь данный смартфон, выпущенный несколько месяцев назад на базе Android 9.0 Pie, претендует на получение Android 10. Недавний рейтинг Geekbench намекнул, что этот момент уже близок, и, действительно, сборки на базе Android 10 уже начали появляться в Китае.

Согласно ресурсу Piunikaweb, в обновлении нас ждут следующие изменения:

Сиситема: патчи безопасности за ноябрь 2019 года плюс Android 10

Исправлены ​​ошибки и улучшена работа функций блокировки приложений, экрана блокировки, строки состояния, панели уведомлений;

Прочее (исправлены проблемы с созданием скриншотов в некоторых приложениях и т.д.).

В настоящее на Piunikaweb имеется ссылка для загрузки прошивки, которая весит 1.9 ГБ. Тем не менее, сборка 9.11.21 – это бета-версия, поэтому в ней могут присутствовать ошибки, которые исправят уже в стабильной прошивке. Кстати, все бета-версии MIUI теперь распространяются только в Китае, поскольку ранее в этом году Xiaomi закрыла программу Global Beta.

Тем не менее, ничто не мешает вам самостоятельно установить прошивку на базе Android 10 на ваш Redmi Note 8 Pro. Правда, такие действия могут привести к сбросу заводских настроек устройства, что оставит вас без предустановленных служб Google, но после этого их тоже можно будет самостоятельно загрузить. В любом случае, мы рекомендуем устанавливать бета-версию прошивки только тем, у кого Redmi Note 8 Pro не является постоянным смартфоном, т.к. после этого работа устройства может стать нестабильной.