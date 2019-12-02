Мы считаем, что Redmi K20 и K20 Pro (Mi 9T и Mi 9T Pro) – это одни из выгоднейших предложений во всём сегменте смартфонов премиум-класса. Xiaomi собирается выпустить продолжение данной линейки, Redmi K30, в этом месяце, но на деле всё не так здорово, как могло бы быть.

Redmi K20 и K20 Pro были выпущены еще в мае, а на западных рынках они известны как Mi 9T и Mi 9T Pro. Многие согласятся, что устройства представляют собой одни из самых выгодных предложений на рынке смартфонов. Тем не менее, ничто не вечно: их преемник Redmi K30 вряд ли возьмет ту же планку и далее мы расскажем почему.

Согласно различным источникам, Redmi K30 может получить ЖК-дисплей. Пока что это не подтвержденная информация, но есть факт, указывающий на её правдивость. Речь идет о том, что дактилоскопический датчик Redmi K30 расположен на боковой грани смартфона.

На данный момент подэкранные сканеры отпечатков пальцев используются только в AMOLED-дисплеях. В этом году Xiaomi обещала внедрить такие датчики даже в устройства среднего класса, например, Mi A3. Тем не менее, выбор в пользу дактилоскопического датчика, расположенного сбоку, это очевидный намёк на переход к ЖК-дисплеям в серии K30.

Безусловно, в Galaxy S10e OLED-дисплей сочетается с таким же боковым сканером отпечатков, но стоимость данного флагмана составляет более $700. Ценовая политика Xiaomi совершенно иная, поэтому компании нет смысла устанавливать дисплей AMOLED и дактилоскопический датчик раздельно (и платить за два отдельных элемента оборудования), вместо того, чтобы просто использовать дисплеи AMOLED со встроенным сканером, которые так полюбились пользователям в этом году.

Не подумайте, что мы имеем что-то против сканеров отпечатка, расположенных на боковых гранях/задней панели. Частенько они являются более надежными и удобными, чем их подэкранные аналоги (поклонниками которых нас звать нельзя). На данный момент сканеры, размещенные под дисплеями, все еще не так хороши, как емкостные считыватели.

Однако несмотря на надёжность таких датчиков, жертвовать ради них AMOLED-дисплеем – глупо. В Redmi K20 Xiaomi использовала панели AMOLED от Samsung, которые, конечно же, были очень хороши. После этого переход к ЖК-матрицам, произведенным, вероятно, какой-нибудь менее внушительной компанией вроде BOE, – явный шаг назад. Но мы переживем.

А вишенкой на торте характеристик станет процессор от MediaTek, разбивающий сердца всех поклонников бренда. Если Redmi K30 будет иметь поддержку 5G, то выбор однокристальных систем относительно невелик: Snapdragon 855, Snapdragon 855+, Kirin 990 или MediaTek Dimensity 1000.

Несмотря на репутацию процессоры от MediaTek совсем не плохие. По крайней мере, с точки зрения производительности. Например, Helio G90T в большинстве тестов превосходит Snapdragon 730G в плане производительности, что заслуживает похвалы. К тому же однокристальные системы от MediaTek стали более энергоэффективными; ушли в прошлое времена требовательных и перегревающихся чипсетов Helio из серии X.

Тем не менее, общая оценка слагается не только из производительности и энергоэффективности. Процессоры MediaTek обладают не лучшими драйверами и исходными кодами, что значительно замедляет их развитие и продвижение. Простыми словами: устройства, работающие на чипах MediaTek, получают гораздо менее эффективные обновления программного обеспечения, чем их аналоги на базе Snapdragon. Та же Google Camera, снискавшая популярность для смартфонов Xiaomi, а также пользовательские прошивки, скорее всего, будут недоступны для Redmi K30, если он будет работать на чипсете MediaTek.

Мы прогнозируем, что K30 будет оснащён ​​новым MediaTek Dimensity 1000 с поддержкой 5G. На данный момент показатели данного процессора на бенчмарках довольно многообещающие, но, как было сказано выше, есть и другие важные факторы.

Помимо дисплея и процессора, прочие характеристики Redmi K30 могут составить весьма заманчивое предложение, которое, однако, мы не сможем рекомендовать. В любом случае, пока что все это только гипотезы; мы будем рады, если они окажутся неверными. Твой ход, Xiaomi.