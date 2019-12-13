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Компания Vivo объявила дату запуска X30 5G

Последний рекламный постер Vivo. (Источник: Weibo)
Последний рекламный постер Vivo. (Источник: Weibo)
Vivo X30 станет первым смартфоном на рынке с процессором Exynos 980, поддерживающим двухрежимный 5G. Предполагается также, что он получит 60-кратный зум, а кроме Vivo X30 в линейке еще будет вариант Pro. Производитель объявил, что анонс состоится 16 декабря 2019 года.
Deirdre O Donnell | 13/12/2019
5G Android Chinese Tech телефоны Software хранение данных сенсорный

Vivo X30 и X30 Pro должны стать первыми устройствами на процессоре Samsung Exynos 980, разработанном для интеграции двухрежимного 5G. Производитель объявил, что серия будет представлена уже ​​16 декабря 2019 года. Благодаря некоторым утечкам мы уже знаем, что по крайней мере одно из этих устройств получит четыре камеры.

Серия X30 5G также продемонстрирует возможности телефотообъектива с 60-кратным увеличением. Кроме него в конфигурации основной камеры также должен быть представлен датчик с разрешением 64 MП, а на передней панели разместиться 32-MП камера, врезанная в экран. По слухам, в X30 появится еще одна новая технология, а именно: 50-миллиметровый портретный объектив.

В Geekbench 4 уже появились результаты, предположительно, принадлежащие X30 или X30 Pro. Идентификатор «V1938T» недавно был использован при сертификации одного из 5G-смартфонов Vivo по стандарту 3C (China Compulsory Certificate). В новой утечке с Geekbench протестированное устройство как раз-таки имело название Vivo V1938CT, так что это может быть модель X30. Однако, если это было так, то Exynos 980 закодирован довольно странным образом – «erd9630».

Тем не менее, в остальном загадочный V1938CT показал на бенчмарке достойные для среднего класса характеристики, среди которых 8 ГБ ОЗУ (что соответствует утечкам о Vivo X30 на сегодняшний день). Но вот с ОС дела обстоят плохо: смартфон работает на Android 9. Вот и получается, что новейшие стандарты подключения в новинке есть, а последний прошивки Android – нет.

Оценки с Geekbench, вероятно принадлежащие Vivo X30. (Источник: Geekbench/IndiaShopps)
Оценки с Geekbench, вероятно принадлежащие Vivo X30. (Источник: Geekbench/IndiaShopps)

Источник(и)

Weibo

IndiaShopps

Geekbench

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Deirdre O Donnell, 2019-12-13 (Update: 2019-12-13)

 