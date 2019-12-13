Компания Vivo объявила дату запуска X30 5G
Vivo X30 и X30 Pro должны стать первыми устройствами на процессоре Samsung Exynos 980, разработанном для интеграции двухрежимного 5G. Производитель объявил, что серия будет представлена уже 16 декабря 2019 года. Благодаря некоторым утечкам мы уже знаем, что по крайней мере одно из этих устройств получит четыре камеры.
Серия X30 5G также продемонстрирует возможности телефотообъектива с 60-кратным увеличением. Кроме него в конфигурации основной камеры также должен быть представлен датчик с разрешением 64 MП, а на передней панели разместиться 32-MП камера, врезанная в экран. По слухам, в X30 появится еще одна новая технология, а именно: 50-миллиметровый портретный объектив.
В Geekbench 4 уже появились результаты, предположительно, принадлежащие X30 или X30 Pro. Идентификатор «V1938T» недавно был использован при сертификации одного из 5G-смартфонов Vivo по стандарту 3C (China Compulsory Certificate). В новой утечке с Geekbench протестированное устройство как раз-таки имело название Vivo V1938CT, так что это может быть модель X30. Однако, если это было так, то Exynos 980 закодирован довольно странным образом – «erd9630».
Тем не менее, в остальном загадочный V1938CT показал на бенчмарке достойные для среднего класса характеристики, среди которых 8 ГБ ОЗУ (что соответствует утечкам о Vivo X30 на сегодняшний день). Но вот с ОС дела обстоят плохо: смартфон работает на Android 9. Вот и получается, что новейшие стандарты подключения в новинке есть, а последний прошивки Android – нет.