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50 операторов по всему миру уже предоставляют услуги 5G

OPPO считает, что эра 5G уже идет полным ходом. (Источник: EE)
OPPO считает, что эра 5G уже идет полным ходом. (Источник: EE)
50 операторов в 27 различных регионах к октябрю 2019 года уже создали сети 5G, а еще более 300 на 109 других рынках готовятся сделать то же самое. Это данные последних исследований по развертыванию 5G, которые содержатся в справочных документах OPPO и IHS Markit.
Deirdre O Donnell | 23/12/2019
5G Android бизнес Chinese Tech Internet of Things (IoT) Software

2019 год может быть отмечен как год начала «эры 5G». В это время произошло развертывание новых 3GPP-совместимых полос связи, которые обеспечивались 50 операторами на 27 различных рынках. Кроме того, в общей сложности 328 поставщиков связи в 109 других регионах также начали инвестировать средства в данную технологию, чтобы создать те же полосы связи у себя.

Кроме того, в общей сложности 183 устройства с поддержкой 5G (от персональных устройств до абонентского оборудования или CPE от англ. «customer-premises equipment») от 72 различных производителей были выпущены к середине ноября 2019 года, а около 40 из них уже доступны на рынке. Эти статистические данные можно найти в новом справочном документе «Умные подключения» (англ. «Intelligent Connectivity»), опубликованном OPPO и исследовательской группой IHS Markit.

Термин «умное подключение» относится к сетям, в которых используются такие технологии, таких как ИИ, облачные хранилища и Интернет вещей (IoT). Авторы статьи считают, что дальнейшее развертывание и внедрение 5G будет зависеть именно от этого типа подключения, и, наоборот: для работы самих устройств в дальнейшем тоже потребуется 5G.

IHS Markit и OPPO также сообщили, что в 2023 году планируется отгрузить 1.7 миллиардов смартфонов на мировой рынок и только 25% из них будут поддерживать 5G. Кстати, из каждых трех смартфонов, которые будут отгружены к 2025 году, два будут поставляться с аппаратным обеспечением и другими характеристиками, специально разработанными для поддержки встроенного ИИ.

Источник(и)

OPPO

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Deirdre O Donnell, 2019-12-23 (Update: 2019-12-23)

 